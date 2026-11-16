Pablo Sánchez, voz y compositor de La Raíz y Ciudad Jara, debuta en la literatura con 'A la orilla de Krakatoa'

Pablo Sánchez, voz y compositor de La Raíz y Ciudad Jara - ÚLTIMO PASILLO

VALÈNCIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Pablo Sánchez, voz, líder y compositor de La Raíz y Ciudad Jara, da un nuevo paso en su trayectoria artística con la publicación de 'A la orilla de Krakatoa' (Cultura Valenta, 2026), su primera novela, que verá la luz el próximo 24 de noviembre.

Una obra que nace tras el diagnóstico de mieloma múltiple que el artista valenciano recibió en febrero de 2025 y que le obligó a abandonar los escenarios en pleno inicio de la gira de reencuentro de La Raíz. En mitad de aquel paréntesis forzoso, y durante los meses de tratamiento, comenzó a tomar forma una historia que acabaría convirtiéndose en su debut literario.

"Después de un golpe tan aterrador, la pulsión y las necesidades artísticas cambian por completo. Antes hacía canciones para compartir. Ahora necesito escribir para permanecer", expresa el compositor en un comunicado.

'A la orilla de Krakatoa' no es un diario de enfermedad ni un testimonio de superación. Es una novela de ficción que transforma aquella experiencia en un universo narrativo propio, donde el suspense psicológico, el realismo mágico y la exploración de la memoria construyen una historia tan inquietante como emocionante.

La novela destaca por una prosa rítmica, densa y pericial, heredera del realismo mágico y del suspense psicológico contemporáneo. Su protagonista es Bea Linares, una joven hematóloga que acaba de conseguir su plaza como residente en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Su vida da un vuelco cuando recibe un diagnóstico devastador y despierta en Krakatoa, una isla tropical habitada por bosques parlantes y enfermos que viven bajo la amenaza de un volcán ingobernable. Allí tendrá que enfrentarse a sus recuerdos, a sus miedos y a una nueva identidad, en un viaje donde las fronteras entre realidad y fantasía se desdibujan constantemente.

Tras firmar más de un centenar de himnos generacionales al frente de La Raíz y Ciudad Jara, 11 discos de oro, dos de platino y numerosos reconocimientos, el autor demuestra que el pulso poético y la capacidad para conmover en una pieza breve se trasladan de forma orgánica a una arquitectura narrativa circular. sí una nueva etapa creativa y demuestra

Pablo Miguel Sánchez Pardines (Orihuela, 30 diciembre de 1979) ha desarrollado su vida y su carrera en Gandia. Licenciado en Historia del Arte por la Universitat de València (UV), es conocido en la escena musical española como la voz, el líder y el compositor de bandas emblemáticas como La Raíz y Ciudad Jara.