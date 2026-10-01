Paco Cerdà, con 'Presentes', entre los cuatro finalistas que optan al Premio del Libro Europeo

Archivo - El escritor y periodista Paco Cerdà - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor y periodista valenciano Paco Cerdà es uno de los cuatro finalistas del Premio Jacques Delors del Libro Europeo 2026 con 'Presentes' (Alfaguara), una novela sin ficción que ha recibido algunos de los principales reconocimientos de la literatura española y que ha alcanzado una "destacada" proyección internacional.

La candidatura sitúa a Cerdà junto a tres autores de "reconocida trayectoria europea": el novelista danés Jens Christian Grondahl por 'Au fond des années passées', el dramaturgo suizo Christian Longchamp por 'Les vivants hantent les fantômes' y el filósofo alemán Peter Sloterdijk por 'Le Livre de l'Europe', ha informado la editorial Alfaguara en un comunicado.

Desde su nacimiento en 2007, el palmarés del Premio Jacques Delors del Libro Europeo ha reunido a autores como Tony Judt, Roberto Saviano, Géraldine Schwarz, Karl Schlögel, Erri De Luca, Antonio Scurati o Philippe Sands.

Solo dos españoles han sido premiados en estos veinte años: Eduardo Mendoza, ganador en 2013 por 'Riña de gatos', y Javier Cercas, que recibió el galardón en 2016 por 'El impostor' y volvió a obtenerlo en 2025 por 'El loco de Dios en el fin del mundo'.

La traducción francesa de 'Presentes', publicada por Gallimard y realizada por Cécile Pilgram, permite ahora que el libro compita por este galardón europeo a obras publicadas o traducidas al francés. Esta candidatura sitúa a Paco Cerdà en una final que reúne algunas de las voces más relevantes de la literatura y el pensamiento europeos contemporáneos.

Para esta edición de 2026, el jurado, compuesto por periodistas literarios de los principales periódicos europeos, estará presidido por el escritor francés Laurent Gaudé, que en 2019 recibió este galardón por 'Nous, l'Europe, banquet des peuples'. El galardón se entrega el 9 de diciembre en el Parlamento Europeo.

'Presentes', centrada en la memoria de la posguerra española, llega a la final del Premio Jacques Delors del Libro Europeo 2026 después de haber obtenido el Premio Nacional de Narrativa, el Premio El Ojo Crítico, el Premio Zenda, el Premio Brutal de la Cadena SER y tras un recorrido internacional que alcanza ya a 14 países.