Paco Roca firma el nuevo cómic del Tribunal de las Aguas

VALÈNCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia ha ampliado sus publicaciones divulgativas con un nuevo cómic ilustrado por Paco Roca.

Bajo el título de 'Tribunal de las Aguas', esta publicación en castellano y valenciano explica el funcionamiento de la institución milenaria a través de un relato protagonizado por Amparo, la nieta de uno de los síndicos. El libro, diseñado como un recurso didáctico, también incluye un vocabulario y un mapa de la ciudad de València del siglo XVII, detalla la entidad en un comunicado.

"Desde el Tribunal de las Aguas, como institución milenaria y Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, estamos comprometidos con la divulgación de nuestras funciones y su importancia para la conservación de la Huerta de València, especialmente entre los más jóvenes", explica el presidente de la institución y síndico de la acequia de Rascanya, Enrique Aguilar.

"Con este nuevo cómic actualizamos nuestras publicaciones divulgativas, colaborando con Paco Roca, un dibujante de prestigio internacional, para seguir difundiendo la importancia de la mediación para la protección y gestión sostenible del agua", agrega.

Por su parte, Paco Roca comenta que "dibujar esta pequeña historia ha sido un proyecto bonito e interesante para conocer mejor la labor del Tribunal de las aguas, una entidad patrimonio cultural de la humanidad con tantos siglos de historia y que a día de hoy sigue siendo útil".

"Espero que los lectores disfruten de este cómic tanto como yo lo he hecho al dibujarlo", apunta el reconocido autor.

El Tribunal de las Aguas presentará este nuevo cómic con un acto el próximo jueves 16 de octubre en la Plaza de la Mare de Déu, frente a la Puerta de los Apóstoles de la Catedral de València, el mismo lugar donde la institución se reúne cada jueves. Contará con la participación de los síndicos, el autor Paco Roca y las entidades que han colaborado en la creación de esta edición.

La publicación de este nuevo cómic cuenta con la financiación de la Conselleria de Justicia y Administración Pública de la Generalitat Valenciana y del área de Cultura de la Diputación de València.