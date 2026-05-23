Paco Roca reflexiona sobre las relaciones de pareja y el final del amor en 'El viaje', su nuevo cómic

Archivo - El dibujante Paco Roca. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El ilustrador Paco Roca, Premio Nacional de Cómic en 2008, aborda las relaciones de pareja y el final del amor en 'El Viaje' (Astiberri Ediciones), su nueva obra que recrea un intenso y delicado retrato de la memoria de la vida en pareja.

La obra, que sale a la venta el próximo 28 de mayo, se cuestiona: ¿Por qué son tan importantes las relaciones de pareja? ¿Qué buscamos en ellas? ¿Son posibles a largo plazo en nuestro mundo actual?

Fran, el protagonista, piensa en todo esto varado en un pequeño pueblo de la Patagonia argentina tras ser cancelado su vuelo de regreso a casa.

Después de casi 20 años de convivencia, su identidad la definía una unión familiar que se ha roto de forma irreversible. En ese solitario lugar, Fran intentará crear un relato de su pasado que le permita mirar hacia delante.

Paco Roca continúa con su proceso de indagación en la memoria después de las diversas aproximaciones que ha realizado en obras como 'El Faro', 'Arrugas', 'El invierno del dibujante', 'Los surcos del azar', 'La casa', 'Regreso al Edén' o 'El abismo del olvido', y que, en el caso de 'El viaje', recrea un intenso y delicado retrato de la memoria de la pareja, a partir de aspectos de su propia experiencia y de las de otras vidas cercanas a él.

Después del proceso de escritura del guion, con el fin de dotarle de un entorno de verismo a la trama, el autor valenciano, que meses antes había estado en Buenos Aires, decidió irse a tierras patagónicas donde ubica la historia para documentarse.

"Lo que antes era una cuestión meramente circunstancial, una historia que podía transcurrir allí como en otro lugar rural de difícil acceso, tras ese viaje a la Patagonia argentina se acabó convirtiendo en todo un personaje principal más", confiesa Paco Roca.

Detrás de la novela gráfica 'El viaje' está gestándose un proyecto de adaptación al cine desde las productoras Estela Films y Pólvora Films todavía en los primeros compases de la producción audiovisual, ha informado la editorial en un comunicado.