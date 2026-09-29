PAH València: "La gente no se va a retirar si no se consigue avanzar seriamente en el derecho a la vivienda"

Asociaciones vecinales y sociales, entre ellas la PAH, se concentran frente al Ayuntamiento de València - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La PAH València ha señalado que deberá valorar el contenido de los decretos acordados por el Gobierno para afrontar la problemática de la vivienda y, en todo caso, se ha mostrado convencida de que "la gente no se va a retirar si no se consigue que se avance seriamente en el derecho a la vivienda".

Así lo ha señalado como portavoz de la plataforma José Luis González, durante una protesta que este martes ha reunido en la plaza del Ayuntamiento de València a asociaciones sociales y vecinales, para denunciar problemáticas como la turistificación, el transporte y el acceso a la vivienda. Las declaraciones se han producido poco antes de la aprobación en el Consejo de Ministros de los dos reales decretos de vivienda del Gobierno y de conocerse las medidas contenidas en las normativas, que deberán conseguir apoyo suficiente en el Congreso de los Diputados para no decaer.

Previamente, la PAH ha expresado su "preocupación" por el hecho de que la regulación que pudiese aprobarse este martes "sea capaz de resolver de una forma clara, definitiva y estructural los problemas". Así, ya ha avanzado de que las movilizaciones seguirían aunque hubiese acuerdo. "Estamos convencidos de que la gente no se va a retirar si no se consigue que se avance seriamente en el derecho a la vivienda".

González ha recordado que en 2021 cien organizaciones presentaron una ley para garantizar el derecho a la vivienda. "No quisieron asumirla, se aprobó la ley actual y esta se ha demostrado claramente que es insuficiente", no solo para frenar los desahucios sino también para contener las subidas de precio.

La PAH València ha defendido "la expropiación de las viviendas vacías de la banca rescatada y de los fondos buitres que no pagan impuestos y que nos chulean todos los días con unos beneficios terribles de la banca".

El portavoz ha reclamado que "el Gobierno se dé cuenta que o está al lado del pueblo o está al lado de la especulación de los grandes tenedores". "Y esta lucha, este pulso, está sobre la mesa y estamos contentísimos de que hoy, sobre todo la gente joven y mucha también mayor, porque es transversal la lucha, salga a la calle y defienda el derecho a la vivienda".

José Luis González ha lamentado el desahucio de Mari Carmen, la vecina de Madrid que llevaba 70 años residiendo en su vivienda --y que finalmente regresará a su casa tras un acuerdo con Urbagestión--, pero ha puesto en valor que "su lucha y su coherencia, igual que la del Sindicato (de Inquilinas)", haya servido para que vuelva a ejercerse "la presión social" y "vuelva otra vez esa masa crítica social a manifestarse y decir que, por encima de cualquier estrategia política y por encima de todo, de la especulación, están los derechos de la gente".

A su juicio, las empresas y fondos, "cuando ven que existe una repercusión pública, entonces empiezan a ser humanos". En cualquier caso, ha advertido que cada día hay 12 desahucios en la Comunitat Valenciana y 70 en toda España. "Tenemos casos de 'maricármenes' todos los días".

Por todo lo anterior, el portavoz de la PAH ha avanzado que se la plataforma está trabajando en la convocatoria de nuevas movilizaciones para el sábado, 3 de octubre, con motivo del Real Estate Summit 2026 que se celebra en el Palau de les Arts.