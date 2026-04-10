Paiporta se alía con el Teatre Nacional de Catalunya para promover la cooperación cultural

Paiporta establece una alianza con el Teatre Nacional de Catalunya para promover la cooperación cultural entre instituciones - AYUNTAMIENTO PAIPORTA

VALÈNCIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Paiporta (Valencia) ha establecido una alianza con el Teatre Nacional de Catalunya para "promover la cooperación cultural entre instituciones y conseguir una mayor accesibilidad cultural por medio del diálogo y la cooperación territorial".

La alianza entre instituciones se ha materializado este viernes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Paiporta a través de un convenio de colaboración y apoyo a la Cultura, en cuya firma han participado el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar; la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sònia Hernández, y el presidente del Consejo de Administración del Teatre Nacional de Catalunya, Joan Francesc Marco.

Al acto también ha acudido la directora artística del Teatre Nacional de Catalunya, Carme Portaceli; la concejala de Cultura de Paiporta, Esther Torrijos; la vicealcaldesa de Paiporta, Marian Val, y varios miembros del gobierno municipal, según ha informado el consistorio en un comunicado.

A través de este acuerdo, impulsado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Paiporta y el Teatre Nacional de Catalunya, las dos instituciones colaborarán de forma conjunta para promover actividades culturales en el ámbito de las artes escénicas y de la lengua catalana, además de intercambiar conocimiento y asesoramiento técnico en el proceso de reconstrucción del Auditorio Municipal, gravemente dañado a consecuencia de la dana.

También, participar en la ampliación del fondo bibliográfico de la Biblioteca Municipal María Moliner Ruiz a través de una cesión de libros especializados en teatro y editados por el propio Teatro Nacional de Catalunya o en la posibilidad de colaborar en el programa 'Leer el Teatro' vinculado a clubes de lectura de las bibliotecas.

Así, ambas entidades buscan "garantizar una mayor accesibilidad a la Cultura" mediante la ampliación de la programación municipal de actividades, en las que se contempla la incorporación de nuevas propuestas que "impulsen y fortalezcan el tejido cultural del municipio".

Según el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, este acuerdo "simboliza la importancia que adquiere la cooperación y el diálogo territorial, especialmente cuando se comparte una misma base cultural y lingüística". Asimismo, ha destacado el "papel clave" que tiene la Cultura en la reconstrucción social y emocional del municipio, que se materializa en este convenio con el Teatre Nacional de Catalunya.

"Los profesionales nos aportarán asesoramiento técnico y también visión de futuro en la reconstrucción del Auditorio Municipal en ese impulso por revitalizar las actividades culturales de la mano del tejido asociativo y vecinal del municipio", ha añadido.

"REAVIVAR LA CULTURA"

Para la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sònia Hernández, "reavivar la cultura es clave para volver a disponer de espacios de encuentro, para reconstruir el relato colectivo y para reforzar el sentimiento de pertenencia".

Además, Hernández ha asegurado que equipaciones como las del Teatre Nacional de Catalunya "toman todo su sentido como referentes cuando promueven iniciativas como esta, con vocación de servicio público".

También ha puesto en valor la colaboración institucional y el papel del Ayuntamiento de Paiporta, al "situar la reconstrucción cultural como una prioridad, entendiendo que la cultura es también esencial para la recuperación y la cohesión social".

Al finalizar la firma del convenio, los asistentes han visitado las obras de rehabilitación y las intervenciones que actualmente se están llevando a cabo tanto en la Biblioteca Pública 'María Moliner Ruiz' como en el Auditorio Municipal.