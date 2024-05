El Palau clausura el ciclo Jazz Day Fest con The Champs y el baterista Nathaniel Townsley

VALÈNCIA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El ciclo Jazz Day Fest, programado en torno al Día Internacional del Jazz, y que reúne tres conciertos en la Sala Rodrigo del Palau de la Música, concluye este sábado a las 20.00 horas con el grupo The Champs, co-liderado por el reconocido baterista norteamericano Nathaniel Townsley junto a destacados músicos de jazz valencianos como Nacho Mañó, Víctor Jiménez, Ximo Tebar y Will Martz.

El director del Palau, Vicente Llimerá, ha destacado que "el jazz está más presente que nunca en el Palau de la Música, y este ciclo supone un magnífico preludio que anticipa la 27 edición de nuestro festival de jazz, que pronto presentaremos en breve y que podremos disfrutar durante el mes de julio".

De esta manera, la banda The Champs que cierra mañana el ciclo, ofrecerá al público un jazz "arrollador, lleno de gran creatividad y maestría, interpretando un repertorio variado y ameno basado en el sonido jazzy y bluesy y con unas improvisaciones repletas de interacción y virtuosismo".

Uno de los grandes atractivos del concierto la presencia de Nathaniel Townsley, considerado como uno de los bateristas más influyentes del mundo actualmente. Su increíble técnica, musicalidad y talento captó la atención de Joe Zawinul de Weather Report, con quien tocó durante años.

Ha actuado y grabado con una lista diversa de artistas que incluyen a Richard Bona, Mariah Carey, Stevie Wonder, Jessica Simpson, Corey Glover, Special EFX, Chris DeBarge, R. Kelly, Dru Hill, Public Enemy, Nile Rogers & Chic y Lalah Hathaway sólo por nombrar algunos. Ha sido un artista destacado en el Modern Drummer Festival, el Montreal Drum Festival y en talleres en todo el mundo.

The Champs es una banda que ha grabado una colección de discos titulados The Jazz Guitar Trios, aclamada por la crítica internacional de jazz en publicaciones como Down Beat, All About Jazz, Jazztimes, etc., con grandes organistas y bateristas como Dr. Lonnie Smith, Lou Bennett, Joey DeFrancesco, Billy Brooks e Idris Muhammad, que comenzó en 1992 con el álbum Hello Mr Bennet [The Jazz Guitar Trio, vol. 1], grabado en 1992 con Lou Bennett e Idris Muhammad.

Tras la muerte de Lou Bennett en 1996, Tebar se asoció con el maestro organista de jazz Dr. Lonnie Smith y grabó el segundo y tercer volumen de la colección titulada So What [1997] y Goes Blue [2001] con los grandes bateristas Billy Brooks e Idris Muhammad respectivamente, y el saxofonista Lou Donaldson en Goes Blue.

En 2002, Idris le propuso a Tebar crear el trío The Champs con Joey DeFrancesco, recorriendo Europa y grabando varios discos, de los cuales sólo se ha editado The Champs [2004]. Tras el fallecimiento de Idris Muhammad en 2014 y Joey DeFrancesco en 2022, viejos amigos y colaboradores habituales de Joey e Idris, se han unido para honrar su legado.