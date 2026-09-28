El Palau de la Música acoge del 14 al 18 de julio el Certamen Internacional de Bandas 'Ciutat de València'

Archivo - La Unió Musical de Llíria, ganadora de la Sección de Honor del 136º Certamen Internacional 'Ciudad de València' - PALAU DE LA MÚSICA - Archivo

VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 139ª edición del Certamen Internacional de Bandas de Música 'Ciutat de València' se celebrará en el Palau de la Música del 14 al 18 de julio de 2027 y reunirá a formaciones en cinco secciones, con el objetivo de impulsar la actividad musical y acercarla a la ciudadanía.

El programa comenzará el miércoles 14 de julio con la Sección Libre. Le seguirán la Tercera, el jueves 15; la Segunda, el viernes 16; la Primera, el sábado 17; y la Sección de Honor, que cerrará el certamen el domingo 18. Las secciones Tercera, Segunda, Primera y de Honor están reservadas a bandas no profesionales.

La Libre admite también, entre otras, formaciones profesionales, juveniles y vinculadas a centros de enseñanza musical, siempre conforme a las condiciones establecidas en las bases. Las agrupaciones podrán solicitar su participación del 19 al 26 de octubre de 2026, según ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado.

La convocatoria --aprobada el viernes pasado por la Junta de Gobierno Local-- prevé la intervención de hasta cinco bandas en Honor, cinco en Primera, seis en Segunda, seis en Tercera y cinco en Libre. Cada formación solo podrá inscribirse en una sección; si se supera el número de plazas, la selección se hará mediante sorteo, con las particularidades previstas para Honor.

Entre las novedades de este años destacan la creación de un nuevo reconocimiento a la sociedad musical que gane tres veces la mención de Honor en un período de 10 años y la exigencia de una declaración responsable o documento similar que garantice que las bandas, sobre todo las extranjeras, concurren con su plantilla habitual.

CINCO SECCIONES Y PREMIOS

Las categorías se distinguen también por el tamaño de sus plantillas: de 111 a 140 intérpretes en Honor; de 81 a 110 en Primera; de 61 a 80 en Segunda; de 40 a 60 en Tercera; y de 40 a 80 en Libre. En las secciones Tercera, Segunda y Libre obtendrán primer premio las bandas que sumen entre 200 y 240 puntos; segundo, las que alcancen entre 160 y 199,5; y tercero, las que logren entre 120 y 159,5.

En Primera y Honor, los tramos respectivos serán de 334 a 400, de 267 a 333,5 y de 200 a 266,5 puntos. En cada sección, la agrupación con mayor puntuación entre las que hayan obtenido un primer premio recibirá además la mención de honor, que no podrá compartirse.

Esta distinción estará dotada con 15.000 euros en Honor, 10.000 en Primera, 6.500 en Segunda y 5.000 en Tercera: 36.500 euros en total. En Libre, la mención de honor no llevará premio en metálico. Los primeros, segundos y terceros premios de todas las secciones tampoco tendrán dotación económica y se acreditarán mediante diploma.

Al margen de los premios, el Ayuntamiento de València prevé aportaciones por actuación de 12.000 euros para cada banda de Honor, 9.500 para Primera, 8.000 para Segunda, 7.000 para Tercera y 4.000 para Libre. El acuerdo cifra en 217.500 euros la previsión global para estas aportaciones y en 28.000 euros la destinada a los dos jurados; ambos importes, junto con los premios, quedan supeditados al crédito del presupuesto municipal de 2027.

Las obras obligatorias, disponibles durante la inscripción Las bases establecen la interpretación de una obra obligatoria y otra de libre elección en las secciones Tercera, Segunda, Primera y de Honor. En la Sección Libre, las agrupaciones interpretarán dos piezas de libre elección. Todas las bandas comenzarán además con una obra de calentamiento fuera de concurso.

Las partituras obligatorias podrán consultarse durante el plazo de inscripción en el Servicio de Banda Sinfónica Municipal y se entregarán a las formaciones seleccionadas en el acto del sorteo.

PROYECCIÓN DEL CERTAMEN

La edición de 2026 dejó un palmarés de alcance internacional: la Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera ganó el primer premio y la mención de honor de la Sección de Honor con 352 puntos; en Primera se impuso la Banda Sinfónica Associação Recreativa e Musical Amigos da Branca, de Portugal; en Segunda, la Sociedad Musical Santa Cecilia de Chelva; en Tercera, la Orchestra Fiati Maria SS di Custonaci, de Italia; y en Libre, la Lithuanian Symphonic Wind Orchestra, de Lituania.

La presencia de agrupaciones valencianas y de otros países refleja la proyección exterior de un encuentro que mantiene viva la tradición bandística y abre el Palau de la Música a distintas formas de entender e interpretar este repertorio.