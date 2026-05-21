El Paleontològic de València convierte en arte el colmenar municipal con una exposición de muestras de polen

Exposición en el Paleontològic - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Paleontològic de València ofrece hasta el 2 de agosto 'Isaac Senchermes. Archivo vivo del paisaje urbano. Polen, pintura expandida y ecologías de la ciudad', una exposición que, a través de muestras de polen, convierte en arte el colmenar municipal.

La muestra es el resultado de todo un año de investigación y producción artística a partir de las colmenas municipales de la ciudad, un proyecto que se articula alrededor de la recolección periódica de muestras de polen transportadas por las abejas hacia los enjambres municipales, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Con este proceso, las abejas actúan como agentes de observación y muestreo del territorio, recorren entornos de la ciudad y generan un registro constante de la diversidad vegetal urbana de València. La exposición hace visibles estos recorridos y los transforma en lenguaje pictórico.

Las muestras de polen, clasificadas según cualidades cromáticas, han generado una serie de pinturas-secuencia que funcionan como registros temporales del paisaje. El polen, convertido en pigmento orgánico, recoge las variaciones de color, intensidad y densidad y se transforma en índice ecológico, residuo biológico y archivo microscópico del paisaje urbano.

El concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Acción Cultural, José Luis Moreno, ha afirmado que València "es el único ayuntamiento de España que dispone de un colmenar municipal, una iniciativa pionera de apicultura urbana que demuestra que las personas y las abejas pueden compartir el espacio urbano porque son esenciales para el equilibrio del ecosistema".

Moreno ha subrayado que el Ayuntamiento tiene, desde hace diez años, 24 colmenas distribuidas en siete ubicaciones distintas "y, ahora, damos un paso más al convertir nuestro colmenar en pintura, en cultura y en registro de diversidad".

El artista Isaac Senchermes es licenciado en Bellas Artes y máster en Artes Visuales y Multimedia y máster en Fotografía por la Universitat Politècnica de València. Artista visual y apicultor, aprendió el oficio de su abuelo y, en la actualidad, mantiene una explotación apícola en la Serra Calderona.

Su obra se sitúa en la intersección entre arte, apicultura y ecología y entiende la práctica apícola "como forma de conocimiento que permite repensar las relaciones entre especies, territorios y formas de habitarlos".

El autor realizará este sábado una mediación con el público que ha sido concebida como encuentro, intercambio y participación. Las personas asistentes podrán entender "de primera mano" las conexiones conceptuales entre naturaleza, ciencia y creación contemporánea, se aproximarán al funcionamiento de una colmena como organización social, conocerán la importancia del polen como recurso para la supervivencia y el papel de las abejas como agentes medioambientales.

València empezó en 2015 su proyecto de colmenar municipal a raíz de una intervención de los bomberos por la aparición de una colonia de abejas en el interior de un chopo. El Observatorio Municipal del Árbol (OMAV) trasladó el enjambre a dependencias municipales y se convirtió en el punto de partida de las colmenas del Ayuntamiento.

Desde ese momento, el OMAV y la Unidad de Himenópteros del Servicio de Bomberos, Prevención e Intervención del Ayuntamiento colaboran y gestionan los avisos relacionados con los enjambres localizados en la ciudad de València. Desde ese momento se han llegado a atender más de 400 intervenciones al año.