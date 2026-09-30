La Paloma, Mala Gestión e Innmir, confirmados en la primera edición de Vibra Mahou Day en València

Vibra Mahou Day - MAHOU

VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vibra Mahou Day se incorpora este año a Els Concerts de La Pèrgola con una primera edición que se celebrará el próximo 26 de diciembre. La Paloma, Mala Gestión e Innmir conforman el primer avance de un cartel que sumará nombres durante los próximos meses y "combinará diferentes escenas y sonidos, con una presencia destacada del talento valenciano".

Con esta nueva propuesta, Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas, que impulsa experiencias cinco estrellas en torno a la mejor música en directo, amplía su apoyo a la escena y continúa favoreciendo la conexión entre los artistas y el público, según ha informado la organización en un comunicado.

La Paloma llegará inmersa en una nueva etapa creativa y con varios avances de su próximo álbum. El trío madrileño ha publicado ya 'Un Esfuerzo Honesto' y el recién estrenado 'Después de Darlo Todo', dos canciones que profundizan en un sonido marcado por el pulso del indie ruidista de los noventa, el fuzz y las guitarras crudas conviven con melodías melancólicas. Tras consolidar su propuesta con 'Todavía no' y 'Un golpe de suerte, la banda abre ahora un nuevo capítulo sin perder la energía que define sus directos.

La cita mantiene la presencia valenciana de la mano de Mala Gestión, que celebrará "un año decisivo en su trayectoria", marcado por una gira nacional de más de 40 conciertos, las entradas agotadas en sus primeras fechas y su incorporación al circuito estatal de festivales.

En Vibra Mahou Day presentará 'Hacemos lo que podemos', su segundo álbum de estudio, grabado en Millenia Estudios de València y producido por Diego Escriche (La Plata), con el que la banda valenciana "convierte el desengaño generacional y la rabia ante una realidad cada vez más precaria en canciones donde confluyen el punk, la electrónica y el metal".

Más allá de los conciertos, el espíritu festivalero se reforzará con la sesión de la DJ, productora y cantante Innmir, con quien bailará con una selección de pop, indie y electrónica. Una propuesta con la que ya ha recorrido clubes y festivales de todo el país y ha actuado en citas como BBK Live, Granada Sound, Low Festival y FIB.

ELS CONCERTS DE LA PÈRGOLA

Desde la organización han señalado que la incorporación de Vibra Mahou Day refuerza, además, el papel de Els Concerts de La Pèrgola como "agente dinamizador de su entorno" y consolida "un modelo cultural que acerca la música en directo a la ciudadanía y contribuye a impulsar la actividad de Els Poblats Marítims".

Las entradas ya están disponibles en la web de Els Concerts de La Pèrgola. Las primeras 50 podrán adquirirse por 12 euros y, una vez agotado este cupo, se abrirá un segundo tramo de 250 entradas a 15 euros, antes de pasar al precio general de 18 euros.