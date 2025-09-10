Paloma San Basilio, Joaquín Reyes y 'El Cascanueces' centran la agenda de otoño en el Gran Teatre de Paterna

Paloma San Basilio, el cómico Joaquín Reyes o la obra El Cascanueces se suben al escenario del Gran Teatre en la agenda cultural este otoño en Paterna - AYTO PATERNA

El Gran Teatre Antonio Ferrandis de Paterna (Valencia) se convertirá durante este otoño en el escenario de "renombrados artistas" que protagonizan un "extenso" calendario de eventos culturales para todos los públicos durante los próximos meses de octubre, noviembre y diciembre. Entre ellos, destacan la cantante y actriz Paloma San Basilio, el cómico Joaquín Reyes o la obra 'El Cascanueces'.

De esta forma, Paterna acogerá una "variada" programación de teatro familiar, musicales, comedias y espectáculos, que también se darán cita en el Auditori Antonio Cabeza y el Teatro Capri, según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

La agenda cultural arrancará el viernes, 17 de octubre, para disfrutar de la obra 'Postals', de la compañía valenciana L'Horta Teatre, a las 20.00 horas, interpretada por Verónica Andrés, Alfred Picó y Carmen Díaz. Es una comedia que cuenta la historia de muchos personajes para reflejar la evolución de una sociedad que, a partir de los años 70, se abrió en canal al turismo desproporcionado. Un cúmulo de situaciones divertidas, inesperadas y exageradas que muestran cómo fue aquella época del destape, de los Festivales de la canción y del Visit Spain para hablar del turismo actual.

El mes de octubre se cerrará con la "divertida" comedia 'La Verdad', el viernes 31, a las 20.00 horas. Bajo la dirección de Juan Carlos Fisher, aborda un intrigante juego de mentiras sobre la infidelidad y las relaciones de pareja. Cuenta con los intérpretes Joaquín Reyes, Natalie Pinot, Raúl Jiménez y Alicia Rubio.

El viernes 7 de noviembre se representará 'Música para Hitler', dirigido por Juan Carlos Rubio y con los intérpretes Carlos Hipólito, Kiti Mánver, Cristóbal Suárez y Marta Velilla.

Por otro lado, la Escuela Municipal de Teatro de Paterna celebra sus 25 años con una actuación para toda la familia: 'Pinocho, vamos a contar mentiras', de José Blasco. Es un "divertido y emotivo" espectáculo, que reúne sobre el escenario a antiguos y actuales alumnos de la Escuela. Tendrá lugar el domingo, 9 de noviembre, a las 18.00 horas.

En 'Dulcinea', la cantante y actriz Paloma San Basilio interpretará a esa "mujer ideal, forjada a golpe de tópicos y ensoñaciones del caballero andante más famoso del mundo". Un emocionante espectáculo teatral, con fragmentos de Don Quijote de La Mancha, "inolvidables textos del Siglo de Oro, divertidos textos originales y canciones". Se representará el viernes, 28 de noviembre, a las 20.00 horas.

Arrancando el mes de diciembre, la agenda presenta la obra del Cascanueces. El viernes, 12 de diciembre, a las 20.00 horas, la International Ballet Company --aclamada compañía integrada por solistas de Ucrania, Francia, España e Italia entre otros países-- invitará a disfrutar de un ballet clásico para todas las edades, que atrapará al público asistente "por su bella historia y su hermosa técnica".

Por su parte, el viernes 19 de diciembre, a las 20.00 horas, está previsto el espectáculo 'WE LOVE DISCO', un viaje a través de los éxitos más emblemáticos de la música disco de los años 70, 80 y 90, con cinco cantantes y un cuerpo de baile.

El mundo de los musicales continuará el sábado 27 de diciembre, a las 18.00 horas con 'Peter Pan y Los libros perdidos'. Se trata de un musical para toda la familia, bajo la dirección de Diego Braguisnky y Jaime Pujol. 'La Gata con botas' pondrá el broche final de los musicales de este mes el martes 30 de diciembre, a las 18.00 horas.

La programación de otoño-invierno se clausurará el viernes 2 de enero de 2026 con clowns, números de acrobacia, equilibrio, magia con Tempus Magicus-Circus.

Además del inicio de curso de la Escuela Municipal de Teatro y Danza, durante esta temporada del año también se celebran diferentes actos de producciones locales, entre ellos conciertos musicales y diferentes exposiciones de pintura, fotografía o teatro en los distintos espacios culturales de la ciudad.