La pandemia frenó temporalmente la pérdida de población en las áreas rurales valencianas, según un estudio de la UV

Municipio de interior - UV

VALÈNCIA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universitat de València (UV) analiza cómo cambió la distribución territorial de la población de la Comunitat Valenciana antes, durante y después de la covid-19. Los resultados muestran una evolución demográfica positiva en numerosos municipios rurales entre 2020 y 2022, aunque este cambio no mejoró necesariamente su estructura demográfica y comenzó a perder intensidad tras la fase "más aguda" de la pandemia.

Según ha informado la institución académica en un comunicado, la pandemia de covid-19 alteró la vida cotidiana, la movilidad y la relación de la población con sus lugares de residencia. El confinamiento, la expansión del teletrabajo, la búsqueda de viviendas más amplias y la reconsideración de las condiciones de vida en las grandes ciudades alimentaron el debate sobre un posible regreso al medio rural.

Sin embargo, el artículo 'El medio rural valenciano y los efectos territoriales de la COVID-19: un análisis de las tendencias poblacionales pre y post pandemia (2010-2022)', publicado en Estudios Geográficos, revista científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), se pregunta si "se produjo realmente un cambio demográfico duradero en los pueblos valencianos".

El trabajo está firmado por los investigadores de la Universitat de València J. Javier Serrano, Félix Fajardo y Jaime Escribano Pizarro, profesores del Departamento de Geografía.

La investigación analiza la evolución de la población valenciana durante el periodo 2010-2022, diferenciando entre municipios rurales y urbanos. Considera rurales, aquellos municipios clasificados como rurales accesibles o rurales remotos según la metodología de Goerlich et al. (2016), que combina criterios de población, ocupación del suelo y accesibilidad.

Así, los rurales accesibles se encuentran a menos de 45 minutos de los servicios asociados a una ciudad, mientras que en los rurales remotos este desplazamiento supera los 45 minutos.

En el estudio de la evolución poblacional, se emplea información procedente del Padrón Municipal de Habitantes y de las estadísticas de variaciones residenciales, además de aplicar técnicas estadísticas que permiten evaluar las diferencias territoriales y las relaciones entre los principales indicadores demográficos.

Los resultados muestran que las áreas rurales valencianas presentaron una evolución demográfica "más favorable" durante los primeros años de la pandemia. Entre 2020 y 2022 se produjo una "ruptura" respecto a la trayectoria negativa registrada anteriormente, mientras que los municipios urbanos experimentaron "una alteración más acusada de sus dinámicas habituales".

Este cambio apunta a una "redistribución temporal" de la población y a una mejora de la "capacidad de atracción" de determinados municipios rurales. Así, entienden que la pandemia "pudo favorecer la elección de lugares de residencia menos densos, con mayor disponibilidad de espacio, una relación más próxima con el entorno y costes residenciales potencialmente más reducidos".

DISTINTO COMPORTAMIENTO

No obstante, el estudio advierte de que no todos los espacios rurales se comportaron de la misma forma. La accesibilidad, la proximidad a ciudades, la disponibilidad de vivienda, la conectividad digital, las oportunidades laborales y el acceso a servicios básicos condicionan la capacidad de cada municipio para atraer y retener nuevos habitantes.

Uno de los resultados "más relevantes" es que el crecimiento registrado durante la pandemia no produjo automáticamente una mejora de los indicadores demográficos de los municipios rurales. La llegada de población o la reducción temporal de las pérdidas "no implica necesariamente rejuvenecimiento, aumento de la natalidad o corrección del envejecimiento acumulado durante décadas".

Este resultado obliga a diferenciar entre un incremento "coyuntural" de habitantes y una "verdadera revitalización" demográfica. Para que la llegada de nuevos residentes se transforme en estabilidad a largo plazo, debe ir acompañada de vivienda disponible, conectividad, servicios educativos y sanitarios, oportunidades de empleo, movilidad y condiciones adecuadas para desarrollar proyectos familiares y profesionales.

"INDICIOS DE AGOTAMIENTO"

El estudio también identifica indicios de agotamiento de la evolución positiva observada entre 2020 y 2022. A medida que desaparecieron las restricciones y se recuperaron las dinámicas anteriores a la pandemia, parte de los cambios residenciales perdió intensidad. Por ello, los autores cuestionan que pueda hablarse de un "renacimiento rural generalizado o permanente".

La investigación muestra que la pandemia abrió una "ventana de oportunidad" para determinados territorios rurales, pero también evidencia que las tendencias demográficas estructurales "no se modifican únicamente mediante cambios residenciales coyunturales".

La capacidad para consolidar los nuevos habitantes depende de políticas públicas coordinadas en materia de vivienda, empleo, servicios, transporte, digitalización y desarrollo local. También requiere considerar la diversidad interna del medio rural valenciano: no afrontan las mismas condiciones los municipios próximos a las áreas metropolitanas, los espacios rurales intermedios y las localidades más alejadas o con menores dotaciones.

Los resultados contribuyen así al debate sobre la despoblación y el futuro del territorio valenciano. Frente a interpretaciones que presentan la pandemia como el inicio de un éxodo urbano estable, el artículo ofrece una lectura "más matizada": entre 2020 y 2022 se produjo una mejora demográfica rural "significativa", pero "todavía insuficiente para revertir problemas como el envejecimiento, la debilidad del mercado laboral o la pérdida de servicios".

La principal conclusión es que atraer población constituye "solo una parte del desafío". El objetivo debe ser crear las condiciones necesarias para que las personas puedan llegar, permanecer y desarrollar un proyecto de vida estable en el medio rural.