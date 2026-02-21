Paquito D'Rivera, protagonista del 'Festival Jazz de Castelló': "Agradezco la calurosa acogida de la ciudad"

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, y el músico cubano Paquito D’Rivera. - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN

CASTELLÓ, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El músico cubano Paquito D'Rivera, clarinetista, saxofonista y ganador de 16 premios Grammys, es la "gran estrella" del 34 Festival Jazz de Castelló. En el primer concierto de su gira española y el único recital en la Comunitat Valenciana, el artista ha agradecido "la calurosa acogida de una ciudad en la que nunca había tenido la oportunidad de tocar".

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha recibido este sábado en el consistorio al "legendario" músico. Este encuentro se ha producido horas antes de su actuación en el Teatre del Raval (Castelló), donde Paquito D'Rivera ha firmado en el libro de honor del Ayuntamiento, ha informado el consistorio en un comunicado.

A sus 77 años, D' Rivera es uno de los pocos músicos que atesora los máximos reconocimientos de la industria musical. Entre ellos la Medalla Nacional de las Artes del Congreso de los Estados Unidos, la mayor distinción cultural de ese país. A lo largo de su trayectoria, su talento ha acompañado a figuras de la talla de Dizzy Gillespie, Michel Camilo, Chucho Valdés o Gloria Estefan. Su carrera abarca más de sesenta años de maestría musical, en la que ha explorado las raíces y fusiones del jazz afrocubano.

"De nuevo Castellón vuelve a posicionarse en el mapa de las grandes giras musicales, demostrando que nuestra apuesta cultural está siendo un éxito", ha destacado Carrasco, quien ha añadido que "la presencia de un artista de la talla de Paquito D'Rivera reafirma que tenemos un festival a la altura de las mejores ciudades de nuestro país, ya que es su única actuación en nuestra Comunitat y mañana mismo vuelve a Nueva York para seguir con sus conciertos".

En esta línea, ha apuntado que la expectación que ha levantado su actuación ha sido "enorme", con aficionados venidos de toda España. "Estoy segura de que el Teatre del Raval se convertirá en un verdadero club de jazz", ha subrayado.

Y ha sentenciado. "Este año hemos tenido una leyenda viviente como cabeza de cartel, pero no me quiero olvidar de la participación de músicos de los cinco continentes; todos ellos con un común denominador: la calidad y la masiva afluencia a cada recital".