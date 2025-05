'Paradís', la fiesta del diseño en València, vuelve el sábado 7 de junio en el CaixaForum

VALÈNCIA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundació del Disseny de la Comunitat Valenciana presenta una nueva edición de 'Paradís', la jornada anual de conferencias con el diseño, la inspiración y la creatividad como hilos conductores, que reunirá el sábado 7 de junio en CaixaForum València a una "cuidada selección" de ponentes nacionales e internacionales de diferentes disciplinas creativas.

El cartel de este año incluye perfiles destacados como el diseñador gráfico Andrea Trabucco-Campos, socio de Pentagram Nueva York, desde donde ha rediseñado la imagen de marca de Mastercard, PayPal o MotoGP; el "reconocido" diseñador de los carteles de cine de 'The Lobster' o 'Poor Things', Vasilis Marmatakis; la directora creativa Marta Botas, con una "fuerte presencia" en el mundo editorial y cultural; o Clap Studio, Premio Nacional de Diseño y uno de los estudios "más premiados y relevantes" de València con proyección internacional, según ha detallado la Fundació del Disseny de la CV en un comunicado.

La representación valenciana estará también presente con el director estratégico de contenido y redes sociales en Scuderia Ferrari, Pedro Cebrián; y la agencia Espuma Corp, especialistas en social media y marketing digital. Completan el listado de ponentes la diseñadora con una "amplia experiencia" de trabajo con empresas y estudios de renombre mundial Meritxell Casamira; el diseñador especializado en cine y música Pablo Sánchez y Wozere, un estudio centrado en el diseño de experiencias narrativas que trabaja con decenas de marcas de moda como Gucci, Hermès o Zara.

Las primeras entradas a precio reducido se han vendido en menos de tres horas, por lo que sus organizadores han subrayado que 'Paradís' "ya es un referente en el calendario de eventos creativos a nivel nacional" y han asegurado que "mantiene su esencia como espacio de conexión del ecosistema del diseño con el conocimiento, la inspiración y la transversalidad entre disciplinas".

En esta quinta edición, el encuentro mantiene su formato de jornada única de mañana y tarde, y las entradas generales están a la venta por 50 euros en la web oficial, que incluyen acceso a todas las ponencias, café-desayuno y entrada gratuita a las exposiciones de CaixaForum València.

Con comisariado de Wences Sanz y dirección de arte del estudio Sayavera, la jornada propone una nueva inmersión creativa con conferencias que "cruzan fronteras disciplinares para provocar pensamiento crítico, inspiración y conexiones en torno al diseño".

Organizado por la Fundació del Disseny de la CV, 'Paradís' cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de València y de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana, además de con la colaboración de la Fundación "la Caixa", la agencia Rutha Provider y el distribuidor líder europeo de papeles creativos Antalis.

NUEVE CONFERENCIAS QUE "CRUZAN FRONTERAS CREATIVAS"

Los ponentes confirmados para esta edición de 2025 en la que el lema es 'Cruzando las fronteras creativas' se darán cita en València para compartir casos y hablar de diseño, tipografía, espacios, marcas, inteligencia artificial, interfaces, producto digital, ilustración, cartelería, storytelling, contenidos y redes sociales a través de un "intenso programa" de nueve conferencias.

El primer ponente, Andrea Trabucco-Campos, hablará sobre identidad, tipografía y nuevas tecnologías en diseño. Trabucco-Campos es diseñador gráfico y tipógrafo, socio de Pentagram en Nueva York y "una de las voces más relevantes" del diseño contemporáneo. Su trabajo investiga el papel de la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes en el diseño y la comunicacion gráfica. En concreto, explora cómo estas herramientas transforman la identidad visual y la cultura.

A lo largo de su trayectoria ha liderado proyectos para marcas e instituciones como Apple, Mastercard, PayPal, The New York Times o Naciones Unidas, desarrollando identidades, sistemas tipográficos y experiencias visuales que cruzan lo digital y lo material. Es también cofundador de la editorial independiente Vernacular y profesor en la School of Visual Arts de Nueva York.

En segundo lugar, Clap Studio versará sobre cómo se pueden transformar espacios en experiencias desde València al mundo. El estudio valenciano fundado por Àngela Montagud y Jordi Iranzo se caracteriza por crear interiores, productos e instalaciones artísticas que son "pura emoción". Con una "trayectoria imparable" (Premio Nacional de Diseño 2023, Forbes 100 Creativos y recientemente parte de la AD100 de AD España) su trabajo destaca por "un enfoque conceptual valiente, limpio y potente".

Han colaborado con marcas como FILA, Lexus o Toyota en proyectos que cruzan fronteras: de Hong Kong a Arabia Saudí o de Brasil a Suiza. Sus espacios, "llenos" de narrativa y color, han sido premiados por FRAME, Archdaily o los Restaurant & Bar Design Awards.

El tercer ponente, Vasilis Marmatakis, explicará cómo contar historias sin palabras. Marmatakis es el diseñador gráfico responsable de algunos de los carteles "más icónicos" del cine contemporáneo. Su firma visual ha acompañado importantes filmografías recientes creando imágenes memorables para películas como 'The Lobster', 'Poor Things' o 'The Favourite'. Su estilo, cargado de metáforas visuales, minimalismo y fuerza narrativa, convierte cada cartel en "una puerta al universo surrealista" de las películas que representa.

Desde su estudio en Atenas, Marmatakis ha consolidado una carrera internacional que empezó con el diseño de carátulas de cintas de música en su adolescencia y se perfeccionó en Londres formándose en el Royal College of Art.

EXPLORAR LA CULTURA DEL DISFRUTE

En cuarto lugar, Marta Botas centrará su conferencia en el arte, la gastronomía y el disfrute. Botas es diseñadora gráfica, ilustradora y directora creativa. Su obra se caracteriza por una "mirada artística" que explora la cultura del disfrute y de lo cotidiano, con una atención "especial" a la gastronomía. Desde su estudio desarrolla proyectos de dirección creativa, diseño e ilustración con un estilo "muy personal": dibujo, color plano, materiales cuidados y caligrafía como "elementos distintivos".

La diseñadora ha trabajado para restaurantes y marcas vinculadas a la cultura gastronómica y su universo creativo mezcla "lo abstracto" y "lo figurativo" en una técnica propia que ha convertido su trabajo en "una celebración gráfica del buen vivir".

En cuanto a Meritxell Casamira, que es directora creativa y "una de las voces clave" del diseño contemporáneo, explicará cómo explorar conceptos, emociones y la relación entre forma y contenido.

Tras una "sólida trayectoria" en estudios y empresas de proyección internacional, actualmente lidera su propio estudio, Casamira, y desde Barcelona desarrolla proyectos independientes para clientes locales y globales. Su trabajo destaca por "construir narrativas visuales que trascienden lo estético".

Además, como miembro de la junta directiva de la Asociación de Directores de Arte y Diseñadores Gráficos del Fomento de las Artes y del Diseño (ADG-FAD), impulsa activamente el diseño contemporáneo desde la reflexión, la docencia y la participación en festivales, jurados y comités especializados.