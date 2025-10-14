El Paranimf de la UJI acoge este viernes el espectáculo de danza 'Sempere'

Archivo - El Paranimf acogerá este viernes el espectáculo de canza 'Sempere' - GERMAN_ANTON - Archivo

CASTELLÓ 14 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El Paranimf de la UJI ofrecerá el próximo viernes, 17 de octubre, el espectáculo de danza 'Sempere' de Otradanza, una propuesta con coreografía y dirección de Asun Noales que toma como referencia para la escenografía al escultor y pintor Eusebio Sempere.

Movimiento, luz, vibración y dinamismo son puntos clave en la obra de Eusebi Sempere, figura referente en la configuración de la modernidad artística del país en la segunda mitad del siglo XX.

Como propuesta del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante para conmemorar el centenario de su nacimiento, Asun Noales explora de una manera meticulosa y delicada la tridimensionalidad de los cuerpos en el espacio, el uso de la luz y la búsqueda de un trabajo cinético y ópticamente seductor para la plástica escénica.

El volumen, la plasticidad, la repetición, el ritmo, la musicalidad y la poesía tienen cabida en este viaje abstracto y danzado que atraviesa la obra de Sempere como una partitura de movimiento, usándola como punto de partida para la composición de las escenas.

'Sempere' recibió tres candidaturas a los premios Max a mejor coreografía, y mejor intérprete femenina de danza para Diana Huertas y Asun Noales. Además, obtuvo el premio a mejor espectáculo de danza en los Premios de las Artes Escénicas de la Generalitat Valenciana 2024.