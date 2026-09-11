El Paranimf de la UJI fusiona la vanguardia escénica y las propuestas sociales en la programación de otoño - UJI

CASTELLÓ 11 Sep. (EUROPA PRESS) - -

Las artes escénicas volverán a llenar la programación del Paranimf de la Universitat Jaume I este otoño con propuestas de teatro, danza y circo que hacen hincapié en nuevos lenguajes escénicos y estimulan al espectador a cuestionarse y plantearse pensamientos y creencias. Todo, al mismo tiempo que también divierten y entretienen.

La nueva temporada se iniciará el viernes 18 de septiembre, y con ella empezará "una programación en la que se mantiene una línea marcada por la hibridación de tendencias, estilos y estéticas abrazadas por el teatro, el circo y la danza", según ha comentado el director artístico del Paranimf, Toni Valesa, quien entiende que "la propuesta cultural de la UJI no compite con nadie, sino que suma y aporta en la programación de Castelló".

La primera representación del curso académico será 'Farra', de la compañía alicantina Lucas Escobedo, una obra de circo contemporáneo, con estética barroca y subversiva y música en directo, que reivindica la celebración y la fiesta. Este montaje fue ganador del mejor espectáculo musical o lírico en los premios Max 2025 y forma parte del ciclo 'Circo a escena'.

El viernes 25 de septiembre llegará la segunda obra del otoño. Será 'Perdón', una declaración de amor y odio a la danza creada por la compañía catalana Los Informalls, con un toque gamberro, juvenil y de humor y que está interpretada y dirigida por Luis García y Pere Joseph.

La programación continuará el viernes 2 de octubre con un espectáculo de circo contemporáneo titulado 'Ákri', interpretado por Manuel Rosés bajo la dirección de Roberto Magro, que es una metáfora de la vida. La siguiente propuesta será una sesión doble de danza, incluida en el programa 'Danza a escena', el jueves 8 de octubre.

La primera es 'Dolores, Remedios, Consuelo', interpretada por Marta Sofía Gallego, una obra con mucho movimiento en la que, partiendo de las danzas tradicionales, el artista juega con el vestuario y lo lleva al territorio de la contemporaneidad. La segunda parte de la jornada la protagonizará 'Opus', una propuesta de La Taimada, en la que la actriz protagonista se convierte en una obra escultórica que puede ser admirada por el público que compartirá escenario con ella. La obra tendrá un aforo reducido y se recomienda adquirir las entradas con tiempo.

La siguiente propuesta será musical y trasladará el espectador al Univers Kavafis. Se trata de un concierto con canciones y versiones de los poemas del poeta nacido en Alejandría Kostadinov Kavafis, que serán interpretadas por Elíes Moncholí, profesor del Conservatorio Superior de Música de Castelló, que se desarrollará el miércoles 14 de octubre.

DANZA

Para el viernes 16 de octubre, la danza volverá con un programa con dos espectáculos transgresores y multidisciplinarios. El primero será 'Baunsbak', de la compañía Elvi Balboa, una especie de danza urbana muy física y con un ritmo frenético; y el segundo 'Wanting', de La Ferroviaria, donde Andrea Carrión usa el movimiento del cuerpo como lenguaje.

El 21 de octubre se ofrecerá una lectura dramatizada de la obra 'La platja dels alemanys', una producción escrita por Gabi Ochoa y dirigida por Rafael Calatayud y que interpretan Álvaro Báguena, Sergio Caballero, María Covadonga, Bruno Tamarit y Rebeca Valls. Antes del Reclam, el Paranimf de la UJI presentará una obra de circo contemporáneo titulada 'Fly me to the Moon', representada por Leandre Rivera i Laura Miralbés. Será el día 23 de octubre y en ella un dúo de payasos intenta llegar a la luna.

El último fin de semana de octubre se inicia la Mostra d'Arts Escèniques Reclam y lo hará con la obra teatral 'Puig Antich, caso abierto', de la compañía Escenapart. Se trata de un espectáculo documental que interpretan Marc Pujol, Carme Sansa y Bárbara Roig y que narra la ejecución de Salvador Puig Antich, el último ejecutado en España con garrote vil en 1974 cuando tenía 25 años.

El Reclam continuará con piezas teatrales como 'Fantasmes de guerra', el 20 de noviembre, un homenaje a las grandes amistades y una mirada a la Guerra Civil en clave de humor; 'Disección de la bondad en tres actos', de la compañía Titzina, el 27 de noviembre; y 'Fins al cel', el 4 de diciembre, una pieza de la compañía Spinish Circo que cuenta una historia sobre la diversidad de trayectorias, viajes e identidades.

En cuanto a la danza, el Reclam ha programado en el Paranimf varias piezas como 'No', de La Venidera, el día 6 de noviembre, una sesión doble con 'S'albufera', de Maya Triay y Mariona Jaume, y el espectáculo 'The Common Ground', de Poliana Lima, el día 13 de noviembre, y 'Cuentas Corrientes', que forma parte de un programa doble junto a la pieza teatral Fantasmes de guerra, el día 20 de noviembre.

MÚSICA Y CINE

La música también estará presente en esta programación de otoño gracias al Concierto de Navidad que ofrecerá la Big Band UJI el día 17 de diciembre, junto con la Orquesta Sinfónica de Castelló. La banda que codirigen David Pastor y Víctor Colomer acompañará la voz de Ester Andújar y ofrecerá un repertorio homenaje a Ella Fitzgerald con arreglos de Nelson Riddle.

Una parte importante de la programación del Paranimf de la UJI la acapara el cine que da continuidad a los ciclos 'Nou cinema' y 'En pantalla gran' con las películas en versión original. Las sesiones se iniciarán el fin de semana del 19 y 20 de septiembre con 'Nino', una cinta francesa que consiguió el premio al mejor actor revelación de la Semana de la Crítica de Cannes 2025, dentro del ciclo 'Nou cinema'.

Dentro del mismo ciclo, el fin de semana del 3 y 4 de octubre se proyectará el largometraje 'Las corrientes', una coproducción de Argentina y Suiza dirigida por Milagros Mumenthaler. Las proyecciones continuarán con 'La última ronda en Venecia', de Francesco Sossai, ganadora de ocho premios David di Donatello, equivalentes a los Goya en España, entre ellos mejor director y mejor película.

El mes de noviembre se proyectará el film islandés 'El amor que permanece', de Hlynur Pálmason, los días 7 y 8, y 'La forastera', una coproducción entre España, Italia y Suecia, dirigida por Lucía Aleñar, los días 21 y 22. Ya en el mes de diciembre, el turno será para 'El ladrón de perros', una coproducción de Chile, Francia, México, Bolivia, Italia y Ecuador, dirigida por Vinko Tomicic Salinas, que se proyectará los días 5 y 6, mientras que la última sesión del ciclo 'Nou cinema' será los días 19 y 20 de diciembre con el film 'Rose', una coproducción de Austria y Alemania en blanco y negro, dirigida por Markus Schleinzer y que ganó este año el Oso de Plata a la mejor interpretación protagonista.

En cuanto al ciclo 'En pantalla gran', está dedicado al reconocido director húngaro, Béla Tarr, uno de los directores de cine contemporáneos más importantes, que en 2011 fue galardonado con el premio a mejor director europeo.

Una de las obras que se podrá disfrutar es 'Sátántangó', una película de unas 8 horas de duración y que se podrá ver en tres sesiones los fines de semana 17-18, 24-25 de octubre y 31 de octubre-1 de noviembre. Las otras obras del director húngaro que se podrán ver en la programación de otoño son 'La condena', los días 26 y 27 de septiembre; 'Armonías de Werckmeister', los días 14 y 15 de noviembre; 'El hombre de Londres', 28 y 29 de noviembre; y 'El caballo de Turín', los días 12 y 13 de diciembre.

Durante el mes de octubre, concretamente el jueves día 29, habrá una proyección especial del documental 'Hasta encontraros'.