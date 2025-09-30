'Parecido a un asesinato', un thriller en forma de puzle con Eduardo Noriega, Blanca Suárez y acento valenciano

La Mostra de València preestrena la película, que llega a los cines el viernes

VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La película española 'Parecido a un asesinato' --un thriller en forma de puzle que cuenta con un atractivo reparto encabezado por Eduardo Noriega y Blanca Suárez-- llega el próximo viernes, 3 de octubre, a las salas. Pero antes la cinta, rodada en parte en Valencia y cuyo equipo tiene un importate acento de la Comunitat, ha vivido su premier en València.

El preestreno del filme está organizado por el Ayuntamiento de València, el Palau de la Música y la Mostra de València- Cinema del Mediterrani, a través de su ciclo Mostra365, la productora Sunrise y la distribuidora Vértice, en la Sala Rodrigo del Palau de la Música.

La proyección ha contado con el director del largometraje, Antonio Hernández, los actores Eduardo Noriega, Blanca Suárez, Claudia Mora, Tamar Novas y Raúl Prieto, así como la cantante Blanca Paloma, quien interpreta el tema original de la película 'Caminar el Tiempo', y el compositor Luís Ivars.

El concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, destaca que, "tras el éxito del reciente preestreno de la película 'El Cautivo'" de Alejandro Amenábar, queremos seguir ahondando a través de la Mostra-Cinema del Mediterrani y su ciclo Mostra365, en la potenciación de València como la ciudad idónea para la celebración de importantes eventos audiovisuales y cinematográficos".

En este sentido, Moreno ha añadido que la premier de 'Parecido a un asesinato' "es otro importante paso adelante en este objetivo marcado y, además, tiene un componente muy especial, ya que parte de ella está rodada en València y el equipo técnico es en su mayoría valenciano".

Por su parte, la subdirectora de Cinematografía y Audiovisuales, Sara Mansanet, incide en que Mostra365 "es un proyecto multidisciplinar en el que estamos trabajando con mucha ilusión, y no hay mejor manera que iniciarlo presentando en València dos grandes films como 'El cautivo' y 'Parecido a un asesinato', en cuyas producciones están bien presentes los profesionales valencianos".

'Parecido a un asesinato' se ha rodado en València durante tres semanas y otras tres en el Pirineo de Huesca. Se trata de un thriller psicológico basado en la novela homónima de Juan Bolea, que aborda los misterios de la conducta humana y está dirigida por Antonio Hernández, ganador de un premio Goya por el guion de 'En la ciudad sin límites'.

Cuenta en su haber otros filmes como 'Matar el tiempo', 'Los Borgia', 'Oculto' y 'El menor de los males', entre otros. Respecto al reparto, Blanca Suárez, Eduardo Noriega, Tamar Novas y la joven debutante Claudia Mora son los protagonistas de esta "inquietante historia construida como un puzle del que ningún personaje tiene todas las piezas y que únicamente podrá resolver el espectador".

La película, además, se completa con un gran reparto formado por Marian Álvarez, Raúl Prieto y Joaquín Climent, entre otros. El guion es obra de Rafa Calatayud, que recurre al misterio, al suspense y al terror psicológico para crear la tensión con giros inesperados.

'Parecido a un asesinato' es una producción de Sunrise Pictures en coproducción con la película AIE y la producción asociada de Telespan 2000, productora del grupo Squirrel. La productora argentina Prisma Cine coproduce el filme que cuenta con la participación de TVE, Prime Video, À Punt y Aragón TV.

La cinta cuenta además con las ayudas del Institut Valencià de Cultura, la participación de Yunit, la financiación de Creasgr e ICO y el patrocinio de Huesca la Magia (Diputación de Huesca).

SINOPSIS

La sinopsis presenta a Eva (Blanca Suárez) que vive un momento feliz, con una nueva pareja, Nazario (Eduardo Noriega), escritor de éxito, y su hija, Alicia (Claudia Mora), una adolescente con la que espera congeniar; por fin tiene una familia que le permitirá olvidar el pasado. Pero no será tan fácil.

El horror que sufrió con José (Tamar Novas), su exmarido, un policía posesivo y violento vuelve para amenazar su paraíso; de nada le servirá esconderse en el refugio de su infancia, nada podrá protegerla. Será un viaje hacia el miedo, hasta un lugar de consecuencias terribles que afectarán a todos, pero nada es lo que parece.