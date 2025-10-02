El paro baja en 2.739 personas en septiembre en la Comunitat hasta los 294.015 desempleados

Archivo - Varias personas con cita previa esperan para entrar en una oficina del SEPE (antiguo INEM), en València - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 2.739 personas en septiembre en la Comunitat Valenciana en relación al mes anterior (-0,9%) hasta los 294.015 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de septiembre desde 2007. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en septiembre la mayoría de veces en la Comunitat Valenciana (14 veces) mientras que ha subido en 11 ocasiones.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 20.515 parados, lo que supone un 6,5% menos.

Por sectores, el paro bajó en Servicios, 1826 menos (-0.87%); Construcción, 881 menos (-3.87%); Industria, 578 menos (-1.63%); Agricultura, 76 menos (-1.02%), mientras que se incrementó en Sin empleo anterior, 622 más (+2.83%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (207291), Industria (34936), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (7340), Construcción (21856), Sin empleo anterior (22592).

En cuanto a sexos, de los 294.015 desempleados registrados en septiembre, 179.998 fueron mujeres, 1.743 menos (-1%) y 114.017, hombres, lo que supone un descenso de996 en el número de desempleados respecto al mes anterior (-0,9%).

En septiembre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 1.958 parados más que a cierre del pasado mes (+12,2%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 4.697 desempleados (-1,67%).

Por provincias, el paro bajó en Valencia(-2488), Alicante/Alacant(-255) mientras que subió en Castellon/Castello(+4)

Andalucía (+7.116), Galicia (+3.394) y Asturias (+1.219) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Cataluña Canarias y Comunitat Valenciana en donde menos, con retrocesos de 5.293, 4.842 y un 2.739, respectivamente.

CONTRATACIÓN

En septiembre se registraron 139.073 contratos en la Comunitat Valenciana, un 11,6% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 71.977 fueron contratos indefinidos, cifra un 8,4% superior a la de septiembre del año anterior y 67.096, contratos temporales (un 15,3% más).

Del número de contratos registrados en septiembre, el 48,25% fue temporal (frente a un 54,17% del mes anterior) y un 51,75%, indefinidos (el mes precedente fue un 45,83%).

