El paro sube en 11.500 personas en el tercer trimestre en la Comunitat y se crean 37.400 empleos

El paro subió en 11.500 personas en la Comunitat Valenciana durante el tercer trimestre hasta los 325.600 desempleados, un 3,7% más que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la subida del tercer trimestre, la tasa de paro en la región se sitúa en 11,73%.

Esta cifra de parados es la más baja en un tercer trimestre desde 2023. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha bajado las mismas veces que ha subido (12 veces) en tercer trimestre, siendo el repunte del último trimestre la menor subida desde 2007

En el tercer trimestre se crearon en la Comunitat Valenciana 37.400 puestos de trabajo, llevando el total de ocupados a 2.451.000 personas, la cifra más alta de ocupación en un tercer trimestre desde que hay registros.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del tercer trimestre en 2.776.600 personas en la región, tras aumentar en los últimos tres meses en 48.900 personas (+1,79%).

En el último año el paro se ha reducido en 24.400 personas (-7%) en Comunitat Valenciana y se han creado 116.600 empleos (+5%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 92.200 personas (+3,4%).

Por sexos, en el tercer trimestre el desempleo femenino subió en 12.700 mujeres (+7,4%), frente a un retroceso del paro masculino de 1.300 parados (-0,9%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 184.800 y la tasa de paro femenino en el 14,25%. Por su parte, 140.800 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 9,52%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Comunitat Valenciana aumentó en 6.800 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 30,31%.

TIPO DE CONTRATOS

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido subió en 49.200 personas en el tercer trimestre en la región y el de temporales se redujo en 9.300 asalariado. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 2.065.600 personas, de los que 1.727.400 tenían contrato indefinido (el 83,63%) y 338.200, temporal (el 16,37%).

La creación de empleo en el tercer trimestre en Comunitat Valenciana fue mayor en el sector privado, que generó 32.600 puestos de trabajo, un 1,57% más, hasta un total de 2.102.700 ocupados. Por su lado, el sector público, creó 4.800 nuevos empleos, un 1,40% más más que en el trimestre anterior hasta 348.300 empleos.

El número de ocupados a tiempo completo se incrementó en 76.600 personas en el tercer trimestre (+3,78%) en la comunidad hasta los 2.101.900 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial disminuyeron en 39.200 (-10,10%), hasta sumar 349.100 personas.

Por sectores, el paro bajó en Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 6.600 menos (-4,2%); Industria, 6.200 menos (-21,16%), mientras que se incrementó en Servicios, 14.600 más (+12,91%); Agricultura, 8.700 más (+217,5%); Construcción, 900 más (+8,65%)

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Andalucía (+32.300), Canarias (+15.100) y Murcia (+12.500) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Baleares, Extremadura y Castilla - La Mancha en donde menos, con retrocesos de 10.500, 10.300 y un 5.400, respectivamente.

En cuanto al empleo, Andalucía (+65.500), Comunitat Valenciana (+37.400) y Baleares (+26.200) fueron las comunidades que más empleo crearon, frente a Madrid, Canarias y Asturias en el lado contrario, con 60.700, 14.100 y un 8.200 empleos menos, respectivamente.

