El paro sube en 2.786 personas en agosto en la Comunitat Valenciana hasta los 296.754 desempleados

Archivo - Imagen de archivo de trabajadores. - MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL - Archivo

VALÈNCIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 2.786 personas en agosto en Comunitat Valenciana en relación al mes anterior (+1%) hasta los 296.754 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de agosto desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en agosto en todas las ocasiones, siendo el repunte del último mes la menor subida desde 1997

En el último año el desempleo acumula un descenso de 18.924 parados, lo que supone un 6% menos.

Por sectores, el paro bajó en Agricultura, 81 menos (-1.08%), mientras que se incrementó en Servicios, 1657 más (+0.8%); Construcción, 644 más (+2.91%); Industria, 535 más (+1.53%); Sin empleo anterior, 31 más (+0.14%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (209117), Industria (35514), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (7416), Sin empleo anterior (21970), Construcción (22737).

En cuanto a sexos, de los 296.754 desempleados registrados en agosto, 181.741 fueron mujeres, 1.208 más (+0,7%) y 115.013, hombres, lo que supone un aumento de 1.931 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+1,7%).

En agosto, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 942 parados menos que a cierre del pasado mes (-5,5%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se incrementó en 4.081 desempleados (+1,48%).

El paro subió en todas las provincias, siendo las mayores subidas en Valencia(+1806), Alicante/Alacant(+636), Castellon/Castello(+344), Cataluña (+7.942), Madrid (+4.214) y País Vasco (+4.178) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Castilla-La Mancha Canarias y Navarra en donde menos, con retrocesos de 1.047, 873 y un 150, respectivamente.

CONTRATACIÓN

En agosto se registraron 91.015 contratos en Comunitat Valenciana, un 5,9% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 41.710 fueron contratos indefinidos, cifra un 6,8% superior a la de agosto del año anterior y 49.305, contratos temporales (un 5,2% más).

Del número de contratos registrados en agosto, el 54,17% fue temporal (frente a un 54,08% del mes anterior) y un 45,83%, indefinidos (el mes precedente fue un 45,92%).