El paro sube en 41.300 personas en el primer trimestre en la Comunitat y se destruyen 8.800 empleos

Archivo - Varias personas con cita previa esperan para entrar en una oficina del SEPE (antiguo INEM), en Valencia, Comunidad Valenciana (España), a 12 de febrero de 2021. El número de parados registrados en las oficinas de empleo en la Comunitat Valencian - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El paro subió en 41.300 personas en la Comunitat Valenciana durante el primer trimestre hasta los 327.800 desempleados, un 14,4% más que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la subida del primer trimestre, la tasa de paro en la región se sitúa en 11,75%.

Esta cifra de parados es la más baja en un primer trimestre desde 2022. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha subido en el primer trimestre la mayoría de veces en la Comunitat (21 veces) mientras que ha bajado en tres ocasiones, siendo el repunte del último trimestre la mayor subida desde 2012.

En el primer trimestre se destruyeron en la Comunitat 8.800 puestos de trabajo (0,4% respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 2.461.700 personas, la cifra más alta de ocupación en un primer trimestre desde que hay registros.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del primer trimestre en 2.789.400 personas en la región, tras aumentar en los últimos tres meses en 32.300 personas (+1,17%).

En el último año el paro se ha reducido en 12.600 personas (-3,7%) en la Comunitat y se han creado 110.400 empleos (+4,7%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 97.600 personas (+3,6%).

Por sexos, en el primer trimestre el desempleo femenino subió en 28.000 mujeres (+17,6%), frente a un retroceso del paro masculino de 13.300 parados (-10,5%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 187.500 y la tasa de paro femenino en el 14,25% . Por su parte, 140.300 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 9,52%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en la Comunitat aumentó en 3.500 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 28,59%.

TIPO DE CONTRATOS

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido subió en 21.700 personas en el primer trimestre en la región y el de temporales se incrementó en 2.400 asalariados. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 2.101.700 personas, de los que 1.779.800 tenían contrato indefinido (el 84,68%) y 321.900, temporal (el 15,32%).

La destrucción de empleo en el primer trimestre en la Comunitat Valenciana fue mayor en el sector público, que destruyó 8.000 puestos de trabajo, un -2,27% menos, hasta un total de 344.400 ocupados. Por su lado, el sector privado, se redujo en 800 empleos, un 0,04% menos que en el trimestre anterior hasta 2.117.300 empleos.

El número de ocupados a tiempo completo se redujo en 27.300 personas en el primer trimestre (-1,29%) en la comunidad hasta los 2.081.500 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial aumentaron en 18.500 (+5,11%), hasta sumar 380.200 personas.

Por sectores, el paro bajó en Construcción, 1.400 menos (-12,28%), mientras que se incrementó en Servicios, 17.700 más (+15,45%); Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 14.000 más (+10,9%); Agricultura, 5.500 más (+48,67%); Industria, 5.500 más (+52,38%)

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Cataluña (+84.400), Comunitat Valenciana (+41.300) y Baleares (+39.800) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Canarias, Extremadura y Murcia en donde menos, con retrocesos de 14.400, 1.800 y un 1.200, respectivamente.

En cuando al empleo, Canarias (+17.000), Aragón (+8.700) y Murcia (+5.500) fueron las comunidades que más empleo crearon, frente a Cataluña, Baleares y Castilla y León en el lado contrario, con 46.200, 40.800 y un 22.500 empleos menos, respectivamente.

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Contenido multimedia:

Gráficos de Encuesta de Población Activa

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/paro-espana-hoy-epa-ine/10/espan...