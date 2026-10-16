Los partidos a la izquierda del PSOE concurrirán unidos en la coalición Compromís-Front Valencià

Archivo - (I-2D) El diputado de Compromís-Sumar, Alberto Ibáñez, la portavoz de Compromís, Águeda Micó, y la coportavoz de Podemos, María Teresa Pérez- Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las formaciones políticas a la izquierda del PSOE en la Comunitat Valenciana concurrirán unidas en las elecciones generales del 29N bajo la marca Compromís-Front Valencià. Entre ellas figuran Compromís, Esquerra Unida (EUPV), Podem y Esquerra Republicana (ERPV).

El acuerdo llega en el último día de plazo para inscribir coaliciones electorales y después de que el Consell Polític Nacional de EUPV haya cambiado su resolución de anoche, en la que el 75% de los integrantes rechazó integrarse en la coalición, por una postura favorable con el 66% de apoyos tras las negociaciones y las modificaciones en la oferta, fundamentalmente en la denominación.

Además, a primera hora de esta tarde, Podem ha confirmado que da luz verde al preacuerdo con la coalición valenciana, después de que sus bases a nivel estatal hayan respaldado con el 87,7% de los votos concurrir conjuntamente en la Comunitat y otros territorios.

De esta manera, Compromís encabezaría las listas por las circunscripciones de Valencia y Castellón mientras que los 'morados' se quedarían con el número uno por Alicante. EUPV tendrá el número tres por Valencia al Congreso.

Tras alcanzarse el acuerdo, el nuevo Front Valencià ha convocado a los medios de comunicación a las 18.30 horas en la sede de Compromís en València para dar a conocer los detalles.



Por parte de EUPV, su Consell Nacional se ha reunido nuevamente esta mañana para valorar y decidir sobre la última propuesta presentada por Compromís, que finalmente ha respaldado con un 66%. Fuentes de Esquerra Unida avanzan a Europa Press que Lara Manyes será, en virtud del pacto, la persona que ocupará el número 3 por Valencia.

EL "PASO AL LADO" DE NAHUEL GONZÁLEZ

El hasta ahora diputado por Esquerra Unida en el Congreso, Nahuel González, ha difundido un mensaje en redes tras hacerse público el acuerdo: "Tengo una muy buena noticia: las izquierdas iremos juntas en el País Valencià con una única papeleta el 29N. Han sido días de mucho ruido y decisiones difíciles. Yo doy un paso al lado y no formaré parte de las listas para facilitar este acuerdo. Lo hago con la cabeza bien alta, porque creo en la unidad por encima de cualquier interés personal".

Y añade: "El 29N salimos con toda la fuerza del mundo. Sin más ruido ni disputas. Porque lo que tenemos enfrente es demasiado grave y lo que nos jugamos es demasiado importante".

Esquerra Unida justifica su cambio de postura en que la denominación será Compromís-Front Valencià y en que los logos de todos los partidos figurarán debajo, lo que ve un salto "cualitativo" respecto a la propuesta inicial de la coalición.

En un comunicado, EUPV subraya que "siempre ha defendido y continúa defendiendo la necesidad de avanzar hacia la unidad de la izquierda transformadora y de construir un proyecto político valenciano y valencianista con vocación de continuidad y de largo recorrido".

Su coordinadora, Rosa Pérez Garijo, destaca la "responsabilidad política" de EUPV ante el actual contexto: "Para Esquerra Unida, este no es un buen acuerdo, ni es el acuerdo que querríamos, pero estaremos a la altura del momento histórico que estamos viviendo. Remaremos para frenar a la derecha y a la extrema derecha, y lucharemos para defender los derechos de la clase trabajadora. Pedimos a todas las fuerzas políticas que formen parte de la coalición que estén a la altura del momento actual".

El acuerdo tendrá que ser ratificado por la militancia de EUPV durante los próximos días. Los resultados de esta consulta tendrán carácter vinculante.

PODEM

En el caso de Podemos, sus bases han avalado, en la consulta realizada este viernes, que la formación 'morada' concurra el 29N "en las candidaturas más fuertes y amplias posibles". El sí ha obtenido el 87,7% de los votos y la participación ha superado los 10.000 inscritos en apenas cuatro horas, destacan fuentes del partido.

Los inscritos han ratificado así los acuerdos para "hacer equipo con Gabriel Rufián y cooperar con ERC en Catalunya"; para concurrir en Canarias "en Unidad del Pueblo Canario, junto a Nueva Canarias, Izquierda Unida y otras fuerzas progresistas"; para ir de forma conjunta "con las fuerzas de la izquierda valenciana", y para hacerlo "con todas las fuerzas del bloque progresista, al Senado, en Menorca, Ibiza y Formentera".

La asamblea ciudadana de Podemos ha aprobado, igualmente, que se sigan buscando acuerdos con Ara Más, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida y otras formaciones hasta el cierre del plazo, que finaliza este viernes a medianoche.