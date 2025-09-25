Del pasado como herencia de Goya a la creación contemporánea: la nueva temporada del Principal y Rialto

El IVC presenta 33 propuestas artísticas, cinco estrenos absolutos, una producción internacional o dos nuevas producciones propias

El Teatro Principal y el Rialto de València proponen para el primer trimestre de la temporada 2025-2026 --de octubre a enero-- una programación que va del pasado como herencia de Goya a la creación contemporánea a través de 33 espectáculos de "diferentes lenguajes escénicos y formatos" que busca "el equilibrio entre la creación clásica y contemporánea".

La presentación de la programación ha tenido lugar este jueves en la Sala 7 del Teatro Rialto de la mano del director de Institut Valencià de Cultura (IVC), Álvaro López Jamar, y de la directora adjunta de Artes Escénicas, María José Mora. Para la directora adjunta de Artes Escénicas, la nueva temporada, con el lema 'El Teatre Funciona', traslada un mensaje que "pone en valor las artes escénicas como una manifestación artística esencial para la sociedad".

Según ha indicado, esta oferta está planteada como un "programa único dividido en dos espacios", el Principal y el Rialto, que acogerán un total de 33 propuestas artísticas, cinco estrenos absolutos, una producción internacional, dos nuevas producciones propias del IVC y propuestas valencianas, entre las que se encuentran la exhibición de espectáculos, los dos proyectos de apoyo a la dramaturgia y la colaboración con el Congreso Iberoamericano 'Puente'.

Sobre las propuestas, la directora adjunta de Artes Escénicas ha señalado que, por un lado, "abordan el tema del pasado, el pasado como una herencia que en ocasiones no sabemos muy bien qué hacer con ella" y, por otro, espectáculos con temas "de rabiosa actualidad y que nos afectan como ciudadanos: los cuidados, la vivienda, la sostenibilidad o la pérdida de compromiso del individuo en la actualidad".

Las dos producciones propias de la temporada son 'Los días lentos', un texto de nueva creación de la alicantina Lola Blasco, Premio Nacional de Literatura Dramática, y una nueva versión del clásico del Siglo de Oro 'Los locos de Valencia', dirigida por Jorge Picó, que contará con 12 intérpretes en escena. Además, ha subrayado el apoyo del IVC a las empresas valencianas de artes escénicas, a través de la difusión y acuerdos alcanzados con ferias como FiraTàrrega o Mercartes.

Por su parte, el director del IVC ha puesto en relieve la nueva programación que "acoge una diversidad de lenguajes escénicos, formatos y propuestas que, por un lado, busca el equilibrio entre la creación clásica y contemporánea, en la que están presentes propuestas nacionales e internacionales y que también pone el foco especialmente en la profesión escénica valenciana".

COMPAÑÍAS VALENCIANAS CONSOLIDADAS

El Principal inicia su programación el 8 y 9 de noviembre con una de las compañías valencianas más consolidadas: Bambalina Teatre Practicable, con el estreno de 'Goya', espectáculo accesible para personas sordas que propone un acercamiento al proceso creativo del pintor.

Los días 15 y 16, Ernesto Alterio, Marta Belenguer y Mélida Molina llegan al Principal con 'Viejos Tiempos', del Premio Nobel de Literatura en 2005, Harold Pinter. El 23 de noviembre, el Centro Dramático Nacional y Teatro Kamikaze presentan 'La Patética', una obra de Miguel del Arco que se inspira libre y remotamente en Morir, la novela de Arthur Schnitzler.

Los días 25, 26 y 27 de noviembre, el Principal acoge 'Puente', un proyecto internacional liderado por Inestable, con la colaboración del IVC. Participan nueve compañías valencianas de teatro, danza y circo: Unaovarias, Spinish Circo, Cia Las Couchers, La Vulgar, Contrahecho Producciones, Cia Retina, Dlg, Julia Zac y Taiat Dansa.

La reconocida compañía belga Peeping Tom mostrará el 29 y 30 de noviembre, 'Diptych', que obtuvo el Premio a Mejor Producción Internacional de Teatro de 2023 de los Premios de la Crítica de España. Por su parte, María Pujalte, Cristina Plazas, Francesca Pinón y Clara Gorrias interpretan el 6 de diciembre 'Las bárbaras', una tragicomedia que ofrece un retrato sincero y profundo sobre la generación de mujeres que rompieron moldes.

También el circo estará presente el 14 de diciembre, con el premiado espectáculo, coproducido por Grec Festival de Barcelona, 'Tenet', que combina el lenguaje acrobático con una dramaturgia visual impactante. Y del 22 de enero al 8 de febrero, el IVC estrena su producción propia 'Los locos de Valencia', de Lope de Vega, dirigida por Jorge Picó.

PROGRAMACIÓN "COMPROMETIDA CON EL PRESENTE"

El Teatre Rialto presenta una "programación híbrida y comprometida con el presente". Contará con un nuevo itinerario #nuestropresente con aquellas obras que recogen temas de actualidad e invitan a reflexionar al público. En este escenario comienza también la temporada la valenciana Crit Companyia de Teatre. Del 2 al 5 de octubre estrenan la obra en valenciano 'Pobres', dirigida por Ana Marí.

Creadora internacional y Premio Nacional de Danza 2018, Olga Pericet presenta el 11 y 12 de octubre 'Baile Sonoro', una estampa flamenca clásica revolucionada por la personalidad artística de la artista.

Por su parte, la compañía Nacional de Teatro Clásico estará en el Rialto del 16 al 19 con 'La Fortaleza', una pieza original de Lucía Carballal, que dialoga con 'El castillo de Lindabridis', de Calderón de la Barca. También tendrá coloquio el día 16. Asimismo, la compañía valenciana L'Horta Teatre estrena, del 23 al 26 de octubre, su última producción, 'Postals', que celebrará también el día 23 un coloquio con el público.

El 1 y 2 de noviembre se verá la obra también en valenciano 'Gola' del Festival Temporada Alta y Teatre Nacional de Catalunya, y el 8 y 9 de noviembre 'Vulcano', un melodrama enigmático con el Centro Dramático Nacional, firmado por la reciente Premio Nacional de Literatura Dramática, Victoria Szpunberg. El 15 y 16 de noviembre se verá otra obra en valenciano, la premiada, descarnada y tierna, 'L'imperatiu categòric' de Teatre Lliure.

El IVC presenta una nueva producción propia, escrita y dirigida por Lola Blasco, 'Los días lentos'. Se podrá ver del 20 al 30 de noviembre y contará con tres coloquios y una función accesible el 29.

Las artes vivas toman el Rialto de la mano de los valencianos David Orrico y Colectivo Nerval y su espectáculo 'Meme, antes todo esto era campo Vol 2', que cuenta con el Premio Nuevos dispositivos escénicos 2024 del IVC.

La compañía valenciana Contrahecho Producciones abre la programación en 2026, del 8 al 11 de enero, con la obra en valenciano 'Canviarem bolquers segons el BOE', escrita y dirigida por Patrícia Pardo. Además, el 17 y 18 de enero llega 'Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos', de Nave 10 Matadero Madrid y Pecado de Hybris. Su autora y directora, María Velasco, es Premio Nacional de Literatura Dramática 2024 y Premio Godot 2025 a Mejor autoría original por esta obra.

DRAMATURGIA VALENCIANA

El IVC apuesta por estimular, dar soporte y visibilizar la autoría valenciana a través de tres proyectos: el Laboratorio de dramaturgia Insula Dramataria Josep Lluís Sirera, Inèdits y el Torneo de Dramaturgia Valenciana.

Del 10 al 21 de diciembre se llevarán a cabo las lecturas de los textos resultantes del VIII Laboratorio de dramaturgia Insula Dramataria Josep Lluís Sirera, que ha contado con los autores: Lidia Cárdenas, Eva Mir, Carlos Ruiz Herrero y Gabi Ochoa.

El programa 'Inèdits' presenta dos lecturas en la Sala 7 del Rialto. Los días 30 y 31 de octubre, Arantxa Cortés presenta el texto en castellano 'I don't wanna die at 27', dirigida por Tomàs Verdú. Y el 16 y 17 de diciembre, Isabel Martí Piera presenta su obra en valenciano 'Tot esperant el bot', dirigida por Ramón Rodenas.