Los pasatiempos "100% valencianos" de 'A fer la mà! regresan con un volumen 2 y un nuevo 'Quién es quién'

El libro 'A fer la mà! Passatemps valencians', la serie de éxito de Vicent Marco y Raúl Salazar, regresa a las librerías con un segundo volumen y una novedad: un divertido 'Quién es quién' "cien por cien valenciano". - BROMERA

VALÈNCIA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El libro 'A fer la mà! Passatemps valencians', la serie de éxito de Vicent Marco y Raúl Salazar, regresa a las librerías con un segundo volumen y una novedad: un divertido 'Quién es quién' "cien por cien valenciano" que propone reír jugando con famosos de la Comunitat como Javier Mariscal, Lola Lolita o Arturo Valls, entre muchos otros.

¿Sabrías diferenciar un verso de un poema de Estellés de una fragmento de un tema de reggaeton? ¿Y reconocer una fiesta o un pueblo solo con unas cuántas pistas? Estos son algunos de los desafíos que plantea el libro, que amplía con más de 60 juegos renovados la exitosa primera entrega.

El periodista y escritor Vicent Marco y el humorista gráfico Raúl Salazar mantienen la fórmula del primer volumen: sopas de letras, juegos de pistas, diferencias, enigmas y retos que ponen a prueba los conocimientos sobre música, literatura, geografía, gastronomía, fiestas y cultura popular valenciana. Todo ello, con "una mirada irónica y desenfadada que invita a reír de todo y también de un mismo".

La publicación, disponible en valenciano y castellano, presenta como principal novedad un 'Quién es quién'. Así, personajes públicos, referentes culturales e iconos populares --de Miguel Ángel Silvestre a Javier Mariscal, pasando por Lola Lolita, Enrique Arce, Esther Cañadas, Núria Roca o Arturo Valls-- protagonizan este clásico reinventado con acento propio, concebido para jugar y compartir con amigos o en familia, explica a Europa Press Vicent Marco.

El autor subraya que 'A fer la mà' es "el único libro de pasatiempos en valenciano y con temática valenciana que hay en el mercado" y enfatiza que es "casi un milagro" que un proyecto de estas características "se consolide y repita formato de un año a otro", algo que es posible gracias a la buenas cifras de ventas.

Marco llama la atención también sobre el hecho de que 'A fer la mà! se dirige a un público amplio y es "intergeneracional", ya que combina la nostalgia que agrada a los lectores de mayor edad con propuestas "muy visuales o más relaciones a la actualidad" que 'engancha' a los jóvenes.

"ESPÍRITU COLECTIVO"

Además, "refuerza el espíritu colectivo del proyecto inicial y consolida la serie como una propuesta que combina entretenimiento y divulgación cultural, invitando a redescubrir el imaginario valenciano a través del juego".

'A fer la mà! Passatemps valencians' se presentará oficialmente el próximo 29 de abril, a las 18.30, en La Libre (C/ del Turia, 52, València), en un acto abierto al público con la participación de los autores.

Vicent Marco (1981) es periodista, guionista y escritor. Ha publicado numerosos libros para todas las edades con el humor como hilo conductor, como 'Esmorzars valencians', 'De Categoria (Internacional)' o 'Les boles del drac'. A su lado, Raúl Salazar (1982), humorista gráfico y colaborador habitual de la revista El Jueves, aporta un estilo visual dinámico, fresco y lleno de complicidades con el lector.