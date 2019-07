Pascual propone que UMH y UA colaboren para impartir Medicina para "hacer un uso lo más eficiente posible" de recursos

Publicado 18/07/2019 21:17:55 CET

Ruiz (UMH) se abre a la colaboración y Palomar (UA) cree que la cuestión es que "quien quiera estudiar Medicina, pueda hacerlo"

VALÈNCIA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual, ha apostado por encontrar "algún tipo de fórmula" de colaboración entre la Universidad de Alicante (UA) y la Miguel Hernández (UMH) de Elche a la hora de ofertar el grado en Medicina, que la institución alicantina ha solicitado y que ya está presente en la ilicitana. Para Pascual, "tener dos universidades que imparten la misma titulación con tan poca distancia física" no es "un uso adecuado de los recursos económicos".

Así se ha manifestado la consellera en declaraciones a los medios tras un encuentro que ha mantenido con los rectores de ambas universidades, Manuel Palomar (UA) y Juan José Ruiz (UMH), en el que también ha participado la consellera de Sanidad, Ana Barceló.

Pascual ha mantenido que quiere trabajar en una "colaboración entre las dos universidades para hacer un uso lo más eficiente posible de los recursos económicos, de los recursos humanos y algo que sea coherente con el mapa de titulaciones".

Por ello, ha abogado por "intentar encontrar un punto de encuentro y de acercamiento entre la solicitud realizada por la Universidad de Alicante y ver si es posible encajar de alguna forma una colaboración entre ambas para la impartición del grado de Medicina". Así, ha incidido en que instaurar un grado de Medicina nuevo en Alicante supone un "altísimo coste económico" para una titulación que tendría un "grado de experimentalidad".

No obstante, Pascual ha indicado que esta reunión ha servido para "instar a esa colaboración por parte de ambas universidades" y "ver si es posible algún tipo de fórmula que permita esa impartición de los estudios de forma conjunta y colaborativa", aunque no ha fijado fechas para nuevas entrevistas.

"De momento, tener buena voluntad para intentar encontrar un punto intermedio, un punto de encuentro, ver si es posible, ver cómo se podría materializar, de qué manera, cuál sería la fórmula en la que podríamos realizar esto y si es posible pues, seguir adelante", ha manifestado. Respecto a si habrá una solución a esta situación antes del nuevo curso, la titular de Universidades ha reconocido que "es difícil" ya que "en agosto se paraliza todo".

Además, preguntada por si al Consell le interesa un aumento de las plazas de MIR, Pascual ha explicado que "interesa, desde luego" que lo haya, pero ha advertido: "hay que ver, porque si hace falta más estudiantes de Medicina, pues habrá que generar esas plazas". "Pero una cosa es que haga falta más plazas y otra cosa es que haga falta otro grado en otra universidad", ha aseverado.

"LA CUESTIÓN ES QUE QUIEN QUIERA ESTUDIAR MEDICINA PUEDA HACERLO"

Por su parte, los rectores se han mostrado favorables a esta "colaboración" entre ambas instituciones, aunque sí ha reconocido Ruiz que esta propuesta les ha pillado "un poco por sorpresa". "La propuesta es de hoy y no nos ha dado tiempo a responder y reflexionar todavía", ha manifestado.

Para Palomar, por su parte, la cuestión son "los más de 2.000 estudiantes que quieren estudiar Medicina y no pueden hacerlo". "El problema no es si la UA tiene título o no, nuestro objetivo tiene que ser que el estudiante que quiera cursar Medicina pueda hacerlo", ha manifestado.

"La propuesta de la consellera de Universidades me parece absolutamente razonable y muestra la voluntad en el acuerdo, en el cual, por un lado, tenemos un grado de Medicina que yo creo que es sólido y solvente, el de la Miguel Hernández, y una propuesta de un grado, que desde mi punto de vista, es complementario y tiene todos los argumentos sólidos para una futura implantación en Alicante", ha manifestado Palomar.

Así, ha subrayado que "las especialidades que se imparten en la UMH no son las mismas que propone" la UA, aunque ha considerado que "todo hay que analizarlo": "Vamos a ver el conjunto de opciones que se ponen encima de la mesa, siempre en el marco de la Ley Orgánica de Universidades, para ver qué se puede llevar a cabo y en esa opción, nosotros estamos dispuestos a lo mejor para todos, para la educación superior".

Sobre esta cuestión se ha pronunciado Ruiz también. Así, al respecto de si la ley permitiría un grado impartido entre dos universidades, ha considerado: "las normativas son las que son".

"Una de las cuestiones es, por ejemplo, colaborar con a nivel de profesorado. Hay profesorado muy interesante en la UA que ya colabora en otros temas como másteres relacionados con la salud que se puede potenciar, y lo que yo ya no sé bien es qué forma de colaboración habría a nivel de un grado en Medicina", ha afirmado.

En este sentido, Palomar entiende que "seguramente habrá algún grado" impartido entre dos universidades en el Estado. "Nosotros tenemos títulos internacionales con otras universidades del mundo, como no lo vamos a tener con Elche que estamos a 18 kilómetros", ha aseverado.

"Yo creo que esas opciones existen, entonces hay que ver en el marco de esa ley con la voluntad que manifestamos todos para tener una opción de que se pueda estudiar medicina en la UA y se pueda estudiar medicina en la Universidad Miguel Hernández, y podamos colaborar conjuntamente para compartir recursos", ha opinado.