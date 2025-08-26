Paterna duplicará los cañones de agua del proyecto Guardian hasta 42 para proteger de incendios La Vallesa - AYTO PATERNA

VALÈNCIA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Paterna va a ampliar el proyecto Guardian, considerado el mayor dispositivo contra incendios de Europa que funciona con agua reciclada. La actuación prevé la instalación de 22 nuevos cañones de agua, que se sumarán a los 20 ya existentes, alcanzando un total de 42, con el objetivo de proteger de incendios La Vallesa.

Con esta ampliación, cuyo proyecto técnico ya se está redactando, la ciudad conseguirá cubrir las 2.000 hectáreas de masa boscosa de La Vallesa y reforzará su capacidad de prevención y respuesta frente al fuego, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha visitado este martes la Vallesa, coincidiendo con uno de los riegos preventivos programados, junto a la teniente alcalde Interior, Nuria Campos, y el jefe de la Policía Local, Rafael Mestre.

"Esta ampliación refuerza el compromiso del ejecutivo socialista con la seguridad y la protección de nuestro entorno natural. Queremos que Paterna siga siendo un referente en España en la lucha contra los incendios, con un dispositivo pionero, innovador, sostenible y eficaz", ha sostenido el primer edil.

Por su parte, la teniente alcalde de Interior, Nuria Campos, ha subrayado que esta ampliación "permitirá blindar por completo la superficie forestal del municipio y garantizar una respuesta inmediata ante cualquier conato de incendio, en coordinación con los diferentes cuerpos de seguridad, brigadas forestales y Protección Civil".