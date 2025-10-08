El Patronato Costa Blanca organiza un 'fam trip' para dar a conocer Alicante entre un público "especializado" - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Costa Blanca, en colaboración con el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández y Skyway, ha organizado un 'fam trip' para "dar a conocer" la provincia de Alicante "entre un público especializado".

Las visitas han coincidido con la celebración del Foro Europeo Eurocontrol-Safops en la terminal alicantina, que reúne a representantes de la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (Eurocontrol), aeropuertos, proveedores de servicios de navegación aérea, operadores y organismos internacionales.

Este encuentro, al que han asistido responsables de AENA, de la Aviación Civil de Singapur y de Japón, de la Consultoría de Seguridad Aérea de Compañías de Pilotos, así como de aerolíneas europeas y de otros países como Canadá, se organiza con la finalidad de "compartir experiencias, identificar riesgos y promover buenas prácticas", según ha indicado la Diputación de Alicante en un comunicado.

Dada la presencia en Alicante de expertos, autoridades y profesionales del sector aéreo, la institución provincial busca "mostrar a todos estos profesionales la oferta turística del destino", con el fin de "reforzar la imagen de la Costa Blanca como sede idónea para acoger eventos internacionales y encuentros de primer nivel".

Asimismo, las visitas se realizan fuera del programa del foro y contemplan un recorrido por las localidades de Alicante y Elche para conocer "sus principales enclaves", además de una degustación de dulces alicantinos.