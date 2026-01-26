El Patronato de Turismo de Castelló cierra la edición de Fitur con más de 2.000 atenciones y 20 reuniones

Arantxa Miralles en Fitur - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 26 Ene. (EUROPA PRESS) - -

La concejal de Turismo y presidenta del Patronato de Turismo, Arantxa Miralles, ha realizado hoy un balance "muy positivo" de la participación de Castelló en la 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), celebrada en Ifema Madrid, que se ha cerrado con más de 2.200 atenciones y más de una veintena de reuniones profesionales.

Así, durante las jornadas abiertas al público, celebradas el fin de semana, el stand de Castellón ha registrado una intensa actividad, con el reparto de más de 1.500 folletos informativos y la realización de más de 2.000 atenciones. Numerosos visitantes han participado en las dinámicas propuestas, han recibido obsequios de merchandising y se han acercado a los puntos de información turística para conocer con mayor detalle la oferta de la ciudad.

La concejal de Turismo ha destacado que el stand de Castellón ha estado a rebosar durante todo el fin de semana, con muchísima gente participando en las actividades que se habían preparado y mostrando un "gran interés" por descubrir la ciudad. "Ha sido una experiencia muy positiva tanto por la participación como por la cantidad de personas que han solicitado información turística", ha dicho.

Durante el fin de semana, coincidiendo con las jornadas abiertas al público, el stand de Castellón se ha transformado en un espacio dinámico e interactivo en el que se ha recreado un original programa de citas. A través de una dinámica de preguntas y juegos, los visitantes han descubierto de forma lúdica qué hace especial a la ciudad, poniendo en valor elementos como las playas, las fiestas de la Magdalena, la afición por el Club Deportivo Castellón, la cerámica, así como la cultura y el patrimonio local. Todo ello ha reforzado el mensaje de la campaña 'Castellón es otra cosa' y el orgullo de pertenencia.

El espacio ha contado además con premios de merchandising creados especialmente para la ocasión, como pañuelos inspirados en las fiestas de la Magdalena, así como con un rincón participativo en el que los asistentes han podido compartir, con humor y espontaneidad, su visión de la ciudad.

FIESTAS DE LA MAGDALENA

Las fiestas de la Magdalena han tenido un protagonismo destacado en el stand de Castellón, con la exposición durante todo el fin de semana de una maqueta de la Gaiata de la Ciudad 2024 y otra de la Gaiata de la Ciudad 2025, dos de los símbolos más representativos del patrimonio cultural y turístico de la capital de la Plana.

Asimismo, la concejal ha recordado el "gran impacto" que tuvo la visita de la reina de las Fiestas, Clara Sanz, junto a su corte de honor y representantes de las Gaiatas, quienes recrearon el tradicional desfile y causaron una gran expectación entre los asistentes a Fitur. "Las fiestas de la Magdalena son uno de nuestros grandes atractivos turísticos y una seña de identidad única que queremos seguir proyectando a nivel nacional e internacional como elemento diferenciador de Castellón", ha subrayado Miralles.

En el ámbito profesional, el Patronato de Turismo ha mantenido más de una veintena de reuniones con agentes y operadores del sector, centradas en turismo de congresos, turismo gastronómico, eventos y grandes acontecimientos, con el objetivo de seguir diversificando y fortaleciendo la oferta turística de la ciudad.

Miralles ha señalado que han sido reuniones muy productivas, que permiten seguir abriendo oportunidades y estableciendo contactos clave para atraer nuevos eventos y visitantes a Castellón. "Estas reuniones fortalecen nuestra red de colaboración con diferentes sectores, y también nos brindan la posibilidad de identificar nuevas tendencias y demandas que pueden impulsar el crecimiento económico y cultural de la ciudad", ha destacado.

La concejal también ha puesto en valor el impulso al turismo gastronómico durante Fitur, con la celebración de tres showcookings que han contado con una asistencia superior a las 30 personas en cada sesión. Las propuestas han incluido un arroz a banda, la croqueta de callos del restaurante El Portón -ganadora de la Ruta de la Tapa- y una elaboración de un almuerzo magdalenero a cargo de la Escuela de Hostelería COSDA.

Además, Miralles ha destacado dos hitos relevantes: la adhesión de Castellón a la red nacional Saborea España, que permitirá posicionar la gastronomía castellonense en eventos nacionales e internacionales; y la creación de GastroCas, la primera asociación de hostelería de Castellón, que nace con el objetivo de unificar y fortalecer al sector.

GRANDES EVENTOS

Durante Fitur también se han presentado en la plaza central del certamen los tres grandes eventos que marcarán la agenda turística de Castelló este año: Escala a Castelló, el Festival del Viento y la programación especial del eclipse. La edil de Turismo ha indicado que "cada uno de estos eventos representa una oportunidad única para potenciar la oferta cultural y turística de la ciudad, atraer visitantes de distintas partes del país y del extranjero, y poner en valor los espacios y recursos naturales de Castellón".

Otro de los pilares estratégicos destacados por la concejal ha sido el turismo MICE. Miralles ha subrayado que se está llevando a cabo una estrategia "clara y sostenida en el tiempo, orientada a consolidar a Castellón como un destino competitivo en este segmento, apostando por la profesionalización, una promoción especializada y la colaboración constante con el sector".

En este contexto, ha recordado la reciente puesta en marcha de la Oficina Castellón Convention Bureau, ubicada en la estación de ADIF, así como el lanzamiento de la nueva plataforma digital castellonconventionbureau.org, presentada recientemente ante el sector profesional.

Finalmente, Miralles ha enmarcado estos avances dentro de una estrategia de promoción internacional que continuará en los próximos meses, con acciones como la organización de un workshop profesional de turismo MICE en Burdeos y la participación de Castellón en IBTM World 2026, la principal feria internacional del sector que se celebra en Barcelona.