Patxi López reprocha la "enorme falta de institucionalidad" de Feijóo y lo tacha de "hooligan que se mimetiza con Vox"

VALÈNCIA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha reprochado la "enorme falta de institucionalidad y una enorme falta de saber estar" del líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, por su "plante" al arranque del año judicial. Además, ha tachado al 'popular' de ser un "hooligan que se mimetiza con el discurso más ultra de Vox".

Así se ha manifestado este sábado López en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en un acto con militantes en Picassent (Valencia), en relación a la no asistencia de Feijóo a la apertura del año judicial que se celebró este viernes, con la presencia del Rey Felipe VI y la presidenta del CGPJ y Tribunal Supremo, Isabel Perelló, según han indicado los socialistas en un comunicado.

"Uno puede ser todo lo crítico que quiera, pero después de criticar, uno tiene que estar allí donde se respeta las instituciones", ha sostenido López.

Asimismo, ha acusado al PP de estar convirtiéndose en un partido "antisistema". "Tenemos a un PP y a un Feijóo absolutamente obsesionado con Pedro Sánchez. Sigue teniendo una enorme frustración por no gobernar y llevan tan al extremo su estrategia y se están convirtiendo en un partido antisistema", ha insistido.

Asimismo, ha tildado a Feijóo de "hooligan que se mimetiza con el discurso más ultra de Vox" y ha mencionado que habla de inmigración "casi como si fuera una invasión". "Si Feijóo quiere ser una fotocopia de Abascal, lo está consiguiendo; pero la gente suele preferir el original a la fotocopia y flaco favor le hace a la política asimilándose con los más ultra", ha afeado.

El socialista también ha rechazado los discursos de los dirigentes del PP que "se convierten en un cúmulo de insultos". "Vomitan insultos, un insulto tras otro. No aportan absolutamente a la política más que crispación, odio y eso es lo que menos necesitamos", ha censurado.

Por contra, ha afirmado que los socialistas apuestan "por la gente" y hacen "políticas para ayudar a la mayoría social española"; mientras que el PP "apuesta por destruir, una y otra vez, la política en nuestro país".

López ha considerado que la "apuesta por la mayoría social del PSOE" se demuestra en medidas puestas en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez tras los incendios de este verano y su apuesta por el pacto de Estado contra la Emergencia Climática o el proyecto de ley sobre la reducción de la jornada laboral, ha desgranado.

A este respecto, ha pedido a los grupos parlamentarios que se oponen que expliquen por qué lo hacen ante un proyecto que "beneficia al conjunto de los trabajadores y trabajadoras, algo que acompasa a los tiempos, ya que vivimos en el mercado laboral con las nuevas tecnologías y que está empezando a extenderse en el conjunto de los países más avanzados del mundo, por qué dicen que se oponen a esto".