Pedro Espadero y Sergio Gómez volverán a plantar las hogueras oficiales de Alicante en 2027

Pedro Espadero (i) y Sergio Gómez (d), este jueves en el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante - EUROPA PRESS

ALICANTE, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Pedro Espadero y Sergio Gómez volverán a plantar las hogueras oficiales adulta e infantil en la plaza del Ayuntamiento de Alicante en 2027. Ambos coinciden por undécima vez en la construcción de los monumentos, según ha señalado el consistorio en un comunicado.

El alcalde de la ciudad, Luis Barcala, ha hecho público este jueves el fallo del jurado, que se ha decantado, por unanimidad, por ambas propuestas. Respectivamente, llevan por lema 'El lenguaje de los colores' y 'Hay un amigo en mí'. Será la vigésima vez de Espadero y la decimocuarta de Gómez.

El anuncio se ha realizado en el Salón Azul del Ayuntamiento y, posteriormente, han acudido los dos artistas para recibir las felicitaciones de los integrantes del jurado y explicar los pormenores de los bocetos y maquetas que en junio se convertirán en hogueras oficiales.

Espadero ha comentado, sobre la hoguera oficial de 2027, que "trata de cómo los colores influyen en las personas". "He pretendido hacer un juego de palabras irónico y divertido con los nombres de distintos colores", ha señalado.

Del mismo modo, el artista alicantino ha resaltado que, "a diferencia del remate de la de este 2026", para el monumento de las próximas fiestas ha planteado "uno vertical" que "culminará sus 18 metros de altura".

A LAS PUERTAS DEL CENTENARIO

Preguntado por los medios de comunicación sobre el centenario de las fiestas de Fogueres de Sant Joan, que se conmemorará en 2028, Espadero ha deslizado que probablemente se presentará al concurso de la hoguera oficial, aunque, en principio, eso "no se puede decir" porque en las bases está el anonimato.

"Pero, como queda un año, yo creo que sí me voy a presentar", ha aseverado, para luego abundar en que esa "sería la última hoguera" que él haría dada su edad y que retirarse con ese trabajo supondría un "broche de oro" a su trayectoria como artista.

Por su parte, Gómez, con 'Hay un amigo en mí', quiere "esbozar, en forma de hoguera infantil y perfectamente entendible para los niños, una guía del buen amigo". En la parte posterior, en oposición a la anterior, "se alude al acoso escolar desde una óptica para menores". Se ha basado en la iniciativa escolar para subrayar la lucha contra el 'bullying'.

Barcala ha valorado de las dos propuestas ganadoras "el cromatismo, la temática y la composición" y ha dicho que "ambas son garantía de éxito porque llevan la firma de dos artistas que ya son leyenda" en las fiestas grandes de la capital alicantina "por sus continuadas 'plantàs' en la plaza".

PRESUPUESTOS Y CARACTERÍSTICAS

El Ayuntamiento ha señalado que destina 143.500 euros para las dos hogueras, que se desglosan en 118.500 euros para la adulta y en otros 25.000 para la infantil.

Concretamente, la hoguera oficial adulta de 2027 no superará los 20 metros de altura. Su base no excederá de 12 por 12 metros, sin que coincidan ambas dimensiones. Los materiales básicos serán el cartón y la madera. Las cartelas deberán estar escritas en castellano y valenciano y el número de ninots originales será de un mínimo de 28.

De otro lado, la infantil no pasará de los tres metros de altura. La base no será mayor de tres por tres metros. El cartón y la madera serán también los materiales básicos en su construcción. Las cartelas presentarán idénticas características que la adulta y el número mínimo de ninots será de 18.

De cara a las celebraciones del año que viene, el consistorio ha explicado que la hoguera adulta deberá estar totalmente plantada a las 06.00 horas del 21 de junio y la infantil a la misma hora del día 20.