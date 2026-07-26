Pedro Sánchez se desplaza este lunes a la zona afectada por el incendio forestal de la Vall d'Uixó

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Puesto de Mando Avanzado de la zona afectada por los incendios forestales de la sierra oeste, a 25 de julio de 2026, en Cenicientos, Madrid (España). ARCHIVO. - A. Pérez Meca - Europa Press

VALÈNCIA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto desplazarse mañana lunes a la zona afectada por el incendio forestal de la Vall d'Uixó (Castellón), han confirmado a Europa Press fuentes gubernamentales.

El incendio fue declarado este sábado en la localidad castellonense de la Vall d'Uixó y actualmente sigue "fuera de control". Afecta ya, de acuerdo a una estimación inicial, a más 4.300 hectáreas tras duplicar durante la noche su perímetro, que llega a unos 40 kilómetros.

Asimismo, ha provocado la evacuación de un total de 18 núcleos poblaciones y más de 16.000 personas han tenido que ser desalojadas a causa del avance de las llamas.

Sánchez ha estado hoy, junto al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Puesto de Mando Avanzado en Navaluenga (Ávila). Allí ha señalado que la evolución de los incendios que afectan a la provincia de Ávila y la sierra oeste de la Comunidad de Madrid "ha sido muy positiva" durante la noche pero "quedan horas complejas".

Además, el jefe del Ejecutivo ha confirmado además que el Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto para reconocer las "zonas gravemente por emergencias de protección civil" aquellas afectadas por los incendios.