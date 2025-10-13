Las películas nominadas a los Premios Lola Gaos se asoman a la nueva 'Finestra' valenciana de la Mostra

Las películas nominadas en los premios Lola Gaos se proyectarán en la nueva sección Finestra de la Mostra de València - LIVE MUSIC VALENCIA

La presencia valenciana copa otras secciones con 'La cena', 'Balearic', 'La ruta vol.2: Ibiza', 'Nena' y 'Las capas de la memoria'

VALÈNCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las películas nominadas a los Premios Lola Gaos, que otorga la Academia Valenciana del Audiovisual, formarán parte de 'Finestra', la nueva "selección transversal" en la que la 40 edición de la Mostra de València-Cinema del Mediterrani agrupará todas las producciones de la Comunitat.

De esta forma, el festival proyectará las cintas candidatas a los premios, que se darán a conocer el próximo 21 de octubre en el Palau de la Música en las categorías de Mejor Largometraje de Ficción, Documental y Animación junto a las de las categorías de Mejor Dirección y Guion.

Esto es posible gracias a un acuerdo entre la Academia y Mostra de València, que ha sido presentado este lunes por el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales y presidente del Palau de la Música, José Luis Moreno; la subdirectora de Cinematografía y Audiovisuales y directora de la Mostra, Sara Mansanet; y la presidenta de la Academia Valenciana del Audiovisual, Teresa Cebrián.

"Para nosotras es fundamental potenciar la presencia del audiovisual valenciano en el festival", asegura Mansanet, quien remarca que, además de aumentar su representación en la selección, contará con un premio de 3.000 euros otorgado por DAMA para el director y guionista de la película más destacada por un jurado de profesionales procedentes de Andalucía, Madrid y País Vasco.

El galardón será entregado como clausura del foro de coproducción València Films Afers, el próximo 30 de octubre, que busca ser el punto de encuentro de la industria nacional con la internacional en Veles e Vents.

Los pases de las películas nominadas a los Premios Lola Gaos tendrán lugar en el Cine ABC Park de València, acompañados por sus respectivos equipos.

Para Teresa Cebrián, la creación de 'Finestra' supone "un punto de encuentro anual de la industria audiovisual valenciana y una gran iniciativa para dar relevancia y visibilidad a los trabajos valencianos". "La Mostra permitirá con esta sección que esas películas se vean en la gran pantalla", celebra.

Pero no serán las únicas representantes del cine producido en València, las distintas secciones de este año tendrán también "una gran presencia de la creación audiovisual de la Comunitat". Como ya se anunció, el documental 'Mariscal. La alegría de vivir', de Laura Grande, competirá en la Sección Oficial.

PELÍCULA INAUGURAL

'La cena', de Manuel Gómez Pereira, es la película elegida para inaugurar el encuentro. Se trata de una comedia dramática, ambientada en abril de 1939, dos semanas después del fin de la Guerra Civil española, y la trama gira en torno a una cena organizada para Franco y sus generales en el Hotel Palace de Madrid, preparada por cocineros republicanos que buscan su última oportunidad de huir del país.

No solo está coproducida por la valenciana Turanga Films, sino que además buena parte del equipo técnico y artístico -Óscar Lasarte, Ferran Gadea, Toni Agustí, Gloria Marts y Carlos Serrano- es valenciano y algunas secuencias fueron rodadas en la capital del Turia; por ejemplo, el Palacio de las Comunicaciones (Edificio de Correos) fue utilizado para representar la parte noble del Hotel Palace.

Además, recalará, dentro del espacio 'Xaloc', 'Balearic', de Ion de Sosa. Tras su paso por el festival de Sitges, llega al certamen valenciano esta obra fruto de la alianza de las productoras alicantinas Jaibo Films y Umbracle Cine, la vasca Apellaniz & De Sosa y la francesa La Fábrica Nocturna Cinéma.

Otra representante valenciana es 'Nena', de Gabi Ochoa, que presenta Segundo largometraje del director valenciano Gabi Ochoa, tras 'El amor no es lo que era'. Es otra comedia dramática, también de época, aunque más reciente, que explora temas como la libertad femenina, la homosexualidad y la cuestión del divorcio en la España de finales de los años 80, una época en la que el divorcio acababa de legalizarse. Protagonizada por María Almudéver, Paz García, Jacob Llopis y Lluna Aldasoro, está producida por TV ON Producciones, y ha contado con el apoyo del IVC y de À Punt Media.

PASES ESPECIALES

En los pases especiales programados, figuran los de 'La Ruta vol.2: Ibiza', nueva temporada que funciona a la vez como secuela y precuela de la primera. Se desarrolla en dos líneas temporales: una en 1996, en Ibiza, cuando Marc (Àlex Monner) ya trabaja como DJ, y otra en los años 70 que cuenta la historia de sus padres. Creada por el valenciano Borja Soler, junto a Roberto Martín Maiztegui y Clara Botas, se trata de una producción original de Atresplayer, producida por Atresmedia TV en colaboración con Caballo Films. Cuenta con Montse García, Eduardo Villanueva y Nacho Lavilla como productores ejecutivos. En el reparto, destacan, además de Monner, Carla Díaz, Marina Salas e Irene Escolar.

El público podrá disfrutar también de 'Las capas de la memoria', fruto de un taller celebrado en el Campus de Verano de la Academia de Cine en València, en el que participaron 15 alumnos de Comunicación Audiovisual, Sociología, Periodismo e Historia del Arte de la UV, coordinado por los cineastas Nuria Giménez Lorang, Sergio Oksman y Victor Serna.

El mediometraje que viene a homenajear a las víctimas de la dana de 2024 y se centra en la resignificación: las fotos dañadas en la tragedia no se pierden del todo, sino que pueden ser entendidas de otra forma.

Desde la organización remarcan también la entrega de la Palmera de Honor al productor castellonense Fernando Bovaira o la presentación de 'Gitano', de Cristian Serrano Jiménez, un corto, producido por Claudia Faubel, que se proyectado con su nueva banda sonora compuesta e interpretada por el alumnado de Composición del Conservatorio Superior de Música de València el martes 28 de octubre en la Sala Rodrigo del Palau de la Música de Valencia, en el marco del XI Congreso de Música y Cine.