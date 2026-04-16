Una Peregrina con previsión de récord congrega a miles de romeros hacia el Monasterio de la Santa Faz

Romeros hacia el Monasterio de la Santa Faz - EUROPA PRESS

ALICANTE 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han partido a primera hora de este jueves desde la Concatedral de San Nicolás, en el centro de la ciudad de Alicante, hacia el monasterio de la Santa Faz, en el 537 aniversario de la tradicional Peregrina.

En el inicio del recorrido han estado, entre otras autoridades, el 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, quien se ha estrenado en la Peregrina como jefe del Consell y ha confirmado que la celebración será declarada como Bien de Interés Cultural (BIC) en la próxima sesión plenaria de la administración autonómica.

También han acudido la presidenta de Les Corts, Llanos Massó; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; el subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda; el portavoz de Compromís en el parlamento valenciano, Joan Baldoví; el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y miembros de la corporación municipal y autonómica.

Por su parte, Barcala ha indicado una previsión de visitantes "prudente", con cifras similares a las del pasado año, en el que se congregaron cerca de 300.000 personas.

BLUSONES, PAÑUELOS Y CAÑAS DE ROMERO

La romería ha partido pasadas las 8 horas desde la Puerta Negra de la Concatedral de San Nicolás, después de la ceremonia religiosa en la que se ha decretado el inicio de la Peregrina. Los peregrinos portan blusones y pañuelos, así como las 15.000 cañas de romero que se han repartido a primera hora en el centro de Alicante.

Los participantes en esta cita pueden hacer un alto en el camino en la avenida de Dénia a la altura de la calle Cigüeña, donde está ubicada la 'paraeta' municipal. Allí se repartirán más de 1.200 kilos de rollitos de anís, hechos en hornos de leña, de los que el diez por ciento será sin gluten y otro porcentaje similar para personas diabéticas, elaborados con edulcorante naturales. También habrá 900 litros de mistela.

El consistorio alicantino ha facilitado un cronograma sobre esta jornada, aunque ha incidido en que la duración del recorrido hasta llegar al monasterio de la Santa Faz "dependerá de la marcha de la comitiva oficial".

Según estas estimaciones, entre las 10.30 y las 11.30 horas está prevista la apertura del camarín para la extracción de la imagen de la Santa Faz, papel que este año recae sobre las concejalas Cristina García y Begoña León, junto al capellán del monasterio, Miguel Ángel Cremades.

Esta ceremonia se realizará siguiendo un protocolo que se remonta al siglo XVI, bajo el reinado de Carlos II, y darán fe de ella la secretaria general del pleno en funciones, Lidia Baeza, y los caballeros síndicos, Salvador de Lacy y José Espadero.

La reliquia será portada, bajo palio, por el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, hacia la plaza de Luis Foglietti, donde tendrá lugar una ceremonia religiosa concelebrada y cantada por los integrantes de la Coral Tabaquera. Cuando acabe la misa, y siguiendo el mismo ceremonial, el lienzo volverá al camarín.

DISPOSITIVO ESPECIAL

Ante esta celebración, distintos puntos de la ciudad se han engalanado con la instalación de varios tapices. Según el Ayuntamiento, se ha puesto en marcha un operativo especial que conforman más de 1.300 personas, entre 500 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, junto con 300 policías locales distribuidos en distintos turnos, así como un centenar de voluntarios de Protección Civil y personal de bomberos.

El transporte hacia el monasterio también se ha reforzado. Desde primera hora, se ha puesto en marcha un servicio de autobús lanzadera especial entre la Puerta del Mar y el caserío de la Santa Faz. Además, el consistorio ha explicado que se ha puesto en marcha un dispositivo especial de limpieza y recogida de residuos.

Por otro lado, juegos, deportes, sorteos, talleres, música y regalos compondrán el conjunto de las actividades de la fiesta 0,0 en la Playa de San Juan para hacer que esta jornada sea "lúdica y sin alcohol". Se celebrará entre las 10 y las 17 horas y contará también con un punto violeta, en el que dos agentes de igualdad ofrecerán información y atención ante posibles casos de abusos, acoso o agresiones sexistas.