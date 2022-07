El Perelló y El Perellonet, pendientes del cierre de playas este mes ante un posible trasvase de arena

VALÈNCIA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La entidad local menor de El Perelló, perteneciente al municipio valenciano de Sueca, y la pedanía de El Perellonet, en el término municipal de la ciudad de València, están pendientes del cierre de sus playas este mes de julio ante un posible trasvase de arena que se haría de la primera a la segunda de estas zonas.

Este viernes hay prevista una reunión para hablar de esta actuación, analizar la ejecución y plantear el calendario previsto. Los responsables municipales de ambos enclaves han coincidido en señalar que la actual es "temporada turística" y un periodo en el que su costa experimenta gran afluencia de gente, pero han discrepado de la idoneidad de llevar a cabo estos trabajos en un momento como el actual.

El alcalde de El Perelló, Juan Botella, ha señalado que "las consecuencias de no hacerlo ahora, a pesar de ser temporada turística, pueden ser muy graves", mientras que el de El Perellonet, Luis Zorrilla, ha opinado que "no tiene sentido" trasvasar ahora la arena en estas fechas de alta temporada estival. Zorilla ha precisado que este núcleo de población "no se opone" a esa intervención, pero ha pedido que sea en otro momento.

La extracción y aporte de arena lo llevaría a cabo la Demarcación de Costas, dependiente del Gobierno central. Fuentes de esta administración han aludido, en declaraciones a Europa Press, a la reunión programada para este viernes entre los alcaldes de El Perellonet y El Perelló y el contratista y han emplazado a su celebración para conocer "qué decisión se toma" y poder detallar la actuación y hablar del calendario que se plantee.

El Ayuntamiento de El Perelló ha explicado, en un comunicado, que "desde mayo" ha reclamado a la Demarcación de Costas "una actuación urgente en una zona de la playa" y ha comentado que "los temporales de lluvia del mes de abril provocaron la retirada de arena en una zona de unos 200 metros" en El Perelló. Ha apuntado que esto "ha tenido como consecuencia que las losas de apoyo de las escaleras de bajada del paseo a la playa y parte de la cimentación del muro queden al descubierto".

El consistorio ha expuesto que "después de dos meses de insistencia" del alcalde de esta entidad local menor, Juan Botella, y de la edil de playas, Amparo Fernández, "la Demarcación de Costas aseguró que se intervendrá este mes de julio".

"Evidentemente que el reponer la playa en pleno mes de julio va a suponer molestias a los turistas en una zona de la playa de El Perelló --entre las calles Verge de Sales y Roger de Lloria--", ha asegurado Botella, que ha reiterado que "las consecuencias de no hacerlo ahora, a pesar de ser temporada turística, pueden ser muy graves: desde que en agosto perdamos más zona de playa sin arena" hasta que "cualquier temporal en septiembre dañe el paseo y provoque derrumbes y daños en locales comerciales, como ya pasó en 2020".

El Perelló ha precisado que "el compromiso es depositar en torno a 2.000 metros cúbicos de arena" en su playa. "La prioridad es salvaguardar lo que tenemos en este momento", ha añadido el alcalde.

Juan Botella ha aseverado que "ni esta actuación ni el acopio masivo de arena previsto por Costas para 2023 son la solución definitiva", pero ha considerado que es necesario "a corto plazo". "Seguimos reivindicando la construcción de escolleras o arrecifes para no tener este problema de forma cíclica", ha subrayado.

"INFORMES MEDIOAMBIENTALES"

Por su parte, el alcalde de El Perellonet, Luis Zorrilla, ha explicado a Europa Press que el trasvase de arena se decidió por parte de Costas después de que El Perellonet solicitara "con carácter de urgencia" esa aportación y de los "informes medioambientales" favorables emitidos al respecto desde la Oficina Técnica de la Devesa Albufera y del parque natural.

Zorilla ha resaltado que se proponga llevar a cabo esta intervención en breve. "El Perellonet no se opone al trasvase al Perelló, sí a las fechas. Entendemos que ahora no se debería hacer esa extracción de arena. No tiene sentido en estas fechas", ha insistido.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha calificado de "despropósito y falta de sensibilidad" el cierre de estas playas en plena temporada y ha exigido al alcalde de València, Joan Ribó (Compromís), y al presidente de la Generalitat, Ximo Puig (PSPV), que "frenen esta tropelía". Ha censurado, en un comunicado, el cierre de las playas "en pleno verano por una falta de previsión" y ha dicho que "los grandes perjudicados" son los vecinos y los hosteleros.

"EN EL PEOR MOMENTO"

Catalá ha aseverado que el Gobierno central "ha tenido mucho tiempo" para hacer ese trasvase. "Llegan tarde y en el peor momento", ha asegurado. "No puede ser que se realice en la tercera semana una actuación que debía haberse hecho hace meses y no ahora cuando los hosteleros están recuperándose de dos años muy duros", ha declarado.

"Desde el PP estamos junto al alcalde pedáneo de El Perellonet, aunque no sea de nuestro partido, y del alcalde de El Perelló. No es el momento; no puede hacerse esta intervención en plena temporada turística", ha añadido la responsable 'popular'.

Por su parte, el portavoz de Cs en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, ha manifestado que no entiende "que se elija esta fecha, en plena temporada turística, para hacer el traslado de la arena al Perellonet". "La gente ya está llegando a la zona de descanso para disfrutar de sus vacaciones. Además de cerrar durante una semana la playa, hay que pensar en qué estado se va a encontrar luego. Por lo tanto, no entendemos la fecha que se ha elegido para hacer esta obra", ha afirmado.