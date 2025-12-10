Pérez LLorca asegura que el turismo es una de las competencias que más hay que cuidar y proteger

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca - Rober Solsona - Europa Press

CASTELLÓ 10 Dic. (EUROPA PRESS) - -

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado este miércoles que el turismo es una de las competencias que más hay que cuidar y proteger.

Pérez Llorca se ha manifestado así ante los medios durante su vivista a Castellón para asistir al acto organizado por la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunitat Valenciana Hosbec.

"El turismo es una seña de identidad más que tiene la Comunitat valenciana, es imposible entenderla sin el turismo, pues además aporta muchísimo al PIB y es una seña de hospitalidad que tenemos aquí", ha subrayado el president, quien ha agradecido a Hosbec el trabajo que hace la inicitiva privada en materia de turismo, "pues son, sobre todo, la garantía de que esta Comunitat sigue siendo uno de los referentes como destino turístico de toda Europa".

"Siempre van a contar con el apoyo y la cercanía de la Generalitat valenciana y de la Conselleria de Turismo porque tneemos muy claro que es una de las competencias que más tenemos que cuidar y proteger", ha concluido.