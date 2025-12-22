Pérez Llorca felicita a Guardiola por su victoria en Extremadura: "El ciclo político está cambiando"

El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca. - Alberto Ortega - Europa Press

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha felicitado a la presidenta de Extremadura y candidata del PP, María Guardiola, por haber ganado las elecciones autonómicas en Extremadura de este domingo 21 de diciembre.

"Enhorabuena a María Guardiola y al PP de Extremadura por su victoria. Extremadura respalda las políticas del cambio iniciadas en 2023 y envía un mensaje nítido: el ciclo político está cambiando. Con Núñez Feijóo, la alternativa crece en toda España", señala el jefe del Consell en un mensaje en redes sociales.

Así se ha expresado el dirigente valenciano después de que la presidenta extremeña haya conseguido el 43,16 por ciento de los votos, que suponen 4,3 puntos más que 2023, y que le otorgan un diputado más, hasta los 29 escaños, con un 99,7 por ciento de los votos escrutados.

Sin embargo, con estos 29 escaños, Guardiola se sitúa a cuatro diputados de la mayoría absoluta, que está en 33 diputados, por lo que necesitará a Vox para gobernar, un partido que sale reforzado de estas elecciones autonómicas, en las que ha ganado 8,7 puntos, hasta el 16,9 por ciento de los votos, y pasa de cinco a 11 diputados en la Asamblea de Extremadura.

Los comicios han supuesto el hundimiento del PSOE, que se ha dejado 14,16 puntos con respecto a 2023, hasta el 25,7 por ciento de los votos y ha perdido diez diputados, pasando de los 28 con los que contaba en la Asamblea de Extremadura, hasta los 18 escaños.

Unos escaños que en parte han ido a Unidas por Extremadura, que gana tres diputados con respecto a 2023, hasta alcanzar los siete escaños, y suma 4,2 puntos, hasta los 10,24 por ciento de los votos.