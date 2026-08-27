Pérez Llorca pide "máxima precaución" y colaboración ciudadana ante el incendio de El Saler

Medios actuando en el incendio de El Saler - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha pedido "máxima precaución", prestar "atención" a las indicaciones oficiales y "colaboración ciudadana" ante el incendio declarado al mediodía de este jueves en El Saler, en la zona de la Gola de Pujol, que ha obligado a evacuar esta población y a declara la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF).

En mensajes publicados en 'X', el jefe del Consell asegura estar "muy pendientes de la evolución del incendio en la Devesa de El Saler", que ha llevado a evacuar a la población y a la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El 'president' ha hablado con la alcaldesa de València, María José Catalá, "para conocer los detalles del dispositivo". "Agradezco el esfuerzo incansable de los efectivos de emergencias y pido la máxima colaboración ciudadana. Mucha precaución y seguid solo las indicaciones oficiales" de Emergencias, ha insistido.

La situación 2 del PEIF se establece cuando un incendio puede afectar gravemente a la población y a bienes de naturaleza no forestal, lo que exige la adopción inmediata de medidas de protección y socorro además de la posibilidad de incorporar medios extraordinarios.

Fuentes municipales han apuntado que se ha habilitado la Alqueria del Basket y la Fonteta para los desalojados y se ha solicitado a la Generalitat el envío de ES-Alert en la zona afectada por el incendio.

Por su parte, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidad y secretaria general del PSPV, Diana Morant, también en redes sociales, ha reclamado "como siempre, máxima prudencia y colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como con los servicios de emergencia".