Pérez Llorca pide perdón a las víctimas de la dana y apela a una "reconciliación" entre todas las administraciones

Juanfran Pérez Llorca ha tomado posesión este martes como 'president' de la Generalitat

Juanfran Pérez Llorca ha tomado posesión este martes como 'president' de la Generalitat y ha dedicado sus primeras palabras a pedir perdón a los familiares de las 229 víctimas mortales de la dana, tal y como ya avanzó en su discurso de investidura la pasada semana.

"Estas palabras que acabo de pronunciar van mucho más allá de un formalismo institucional. Nacen de una convicción personal y deben ser el inicio de un diálogo y de un entendimiento que debemos tener y que debemos saber mantener", ha expresado.

Según ha pronunciado ante el pleno de Les Corts, son unas "palabras necesarias para hacer las cosas como son". "Ni el día 29 --de octubre de 2024-- ni los días posteriores las administraciones públicas estuvieron a la altura de lo que merecía la sociedad y por eso comienzo esta intervención pidiendo perdón", ha manifestado.

Dicho esto, Pérez Llorca ha apelado a que este perdón sea "el inicio de una reconciliación entre todas las víctimas y entre todas las administraciones". "Ha sido un año largo y duro para el conjunto de la sociedad valenciana, un año de mucha tensión, de mucha crispación, que solo ha añadido dolor al dolor", ha asegurado.

Todo ello, ha lamentado, con unos debates "que se han alejado de las víctimas y de los afectados, que ya no merecen sentir más soledad". Por ello, ha señalado: "Si realmente queremos avanzar, necesitamos cerrar estos debates, que solo provocan resentimientos".

Llorca ha jurado su cargo en el hemiciclo de Les Corts: "Acataré la Constitución Española y el Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana sin engaño y guardaré fidelidad a la Generalitat", ha manifestado en valenciano.

Al acto protocolario han asistido invitados como el secretario general del PP, Miguel Tellado, y también representantes de la sociedad civil valenciana y otros cargos como los alcaldes de València y Alicante, los 'populares' Mª José Catalá y Luis Barcala.

También ha estado presente el que hoy se convierte ya en 'expresident' de la Generalitat, Carlos Mazón, ubicado en su nuevo escaño --el 97--, en la última fila de la bancada popular, entre Alejo Font de Mora (PP) y Teresa Ramírez (Vox).

