Llorca llega a su toma de posesión: “Voy a medir muy bien los tiempos, del Consell tendremos tiempo para hablar mañana”

Juanfran Pérez Llorca llega a su toma de posesión como 'president' - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El inminente ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se ha mostrado “muy agradecido” a su llegada al acto de su toma de posesión en Les Corts y no ha querido anticipar la composición del nuevo Consell.

“Yo voy a medir muy bien los tiempos. Hoy es un día de tomar posesión y del Consell tendremos tiempo para hablar mañana”, ha declarado a los periodistas mientras entraba al parlamento valenciano.

Llorca, actual secretario general del PPCV y relevo de Carlos Mazón al frente de la Generalitat, ha destacado que este es un “día solemne” en el que toma posesión como ‘president’, por lo que ha mostrado su agradecimiento “a todas las formaciones políticas, a todos los invitados y a la sociedad civil, militar y eclesiástica”.

Ha resaltado que protagoniza “un acto muy importante” para empezar a representar “la voz del pueblo”. “Somos representantes de todo el pueblo”, ha recordado.

Una vez jure su cargo, ha dicho que quiere “ponerse a trabajar, que falta hace, y empezar a diseñar el Consell que también se ponga a trabajar cuanto antes”. No ha avanzado los cambios que piensa acometer en el ejecutivo valenciano, al ser cuestionado por ello, y ha emplazado a este miércoles.

Posteriormente, ya dentro de Les Corts y antes de acceder al hemiciclo, Llorca ha reiterado su agradecimiento a la sociedad civil y su intención de “ponerse a trabajar”. Cuestionado por si sus primeras palabras serán para las víctimas de la dana, ha pedido esperar a su intervención en el acto.

Entre los asistentes a la toma de posesión figura Mazón, que se mantiene como diputado del PP y ha llegado a la cámara autonómica más de una hora antes del acto, sin hacer declaraciones a los periodistas más allá de saludar.