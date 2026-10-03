Pérez Llorca propondrá que la ciudad de Ceuta reciba la Alta Distinción de la Generalitat el 9 d'Octubre

Llorca respalda a Vivas y asegura que el Gobierno tiene que "criticar menos y trabajar más" ante el problema de Ceuta - GVA

VALÈNCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, propondrá al pleno del Consell que se celebrará el próximo miércoles que la ciudad autónoma de Ceuta reciba la Alta Distinción de la Generalitat el próximo 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana.

Así lo han avanzado a Europa Press fuentes del Gobierno autonómico, que señalan que el jefe del Consell ha reiterado el "apoyo" de la Generalitat a la ciudad de Ceuta y a los ceutíes que "están demostrando un gran sentido de Estado" al tiempo que ha subrayado el ejemplo de "liderazgo, lealtad con su pueblo y valentía" de su presidente, Juan Jesús Vivas.

En este sentido, Pérez Llorca ha avanzado que recibirá a Juan Jesús Vivas en la visita institucional que realizará a València este lunes 5 de octubre y posteriormente le acompañará a la entrega de Honores y Distinciones del 9 d'Octubre del Ayuntamiento de la capital, donde se le otorgará la Medalla de Honor de la ciudad, que se le concede igualmente por el consistorio en el marco de los Honores y Distinciones del Día de la Comunitat Valenciana.