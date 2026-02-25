Pérez Llorca propone la creación de una Red de Universidades de la Comunitat Valenciana para el Empleo

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se reúne con los rectores y rectoras de las universidades valencianas. - GVA

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha propuesto la creación de una Red de Universidades de la Comunitat Valenciana para el Empleo con el objetivo de "adecuar la oferta de títulos a las demandas sociales y del mercado laboral, además de mejorar y realizar seguimiento de la empleabilidad de los titulados universitarios".

Así lo ha trasladado el jefe del Consell a los rectores y rectoras de las cinco universidades públicas de la Comunitat Valenciana tras el encuentro que han mantenido donde el president ha reafirmado el compromiso de la Generalitat con el sistema público universitario.

De este modo, ha hecho referencia a iniciativas como el Plan de Financiación de las Universidades Públicas que garantiza recursos económicos estables para las entidades educativas, alineando los resultados en docencia e investigación para modernizar el sistema universitario y mejorar su capacidad de respuesta ante los desafíos actuales.

Asimismo, ha subrayado el apoyo del Consell al alumnado de los centros, garantizando la gratuidad del primer curso para aquellos que aprueben todas las asignaturas, reconociendo así su esfuerzo y rendimiento académico, informa la administración autonómica en un comunicado.

A la reunión han asistido la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre; el rector de la Universitat Politècnica de València, José Capilla; la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro; el rector de la Universidad Miguel Hernández, Juan José Ruiz y la rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, además de la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí.