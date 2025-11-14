Pérez Llorca se reúne con la dirección de Vox para buscar un acuerdo de investidura: "Ha habido buena sintonía"

Archivo - El portavoz del PP de Valencia y miembro del comité ejecutivo nacional, Juanfran Pérez, durante una entrevista para Europa Press, a 15 de julio de 2025, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, secretario general del PPCV y candidato 'popular' para suceder a Carlos Mazón al frente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha mantenido este viernes una reunión con la dirección de Vox para tratar de alcanzar un pacto de investidura y convertirse en el nuevo 'president'.

Así lo ha anunciado el propio Pérez Llorca en un mensaje publicado durante la tarde en su cuenta de la red social X, en el que ha destacado que en el encuentro con el partido presidido por Santiago Abascal ha habido "buena sintonía y voluntad de alcanzar un acuerdo" por parte de ambas formaciones.

Pérez Llorca ha valorado la "responsabilidad con la reconstrucción" tanto del PP como de Vox y ha señalado que esta cuestión es de "máxima prioridad para ambas formaciones". Además, el dirigente 'popular' ha avanzado que serán "muy transparentes cuando haya novedades relevantes" sobre la negociación entre el PP y Vox.

Esta semana, Vox advirtió al PP de que no negociará con la dirección nacional de 'Génova' el relevo de Carlos Mazón como 'president' de la Generalitat, sino que hablará directamente con el candidato propuesto por los 'populares', Juanfran Pérez Llorca.

El partido llevaba días urgiendo al PP a que decidiera ya el candidato para sustituir a Mazón y, a partir de ahí, poder hablar de políticas concretas, algo que, según sostiene, es su verdadero interés. Los de Santiago Abascal piden, entre otras cosas, un rechazo explícito a las políticas verdes y a las que, a su juicio, promueven la inmigración ilegal.

Finalmente, los 'populares' han optado por Juanfran Pérez Llorca, una figura que resultaba cómoda para Vox por ser el negociador con la dirección del partido para el acuerdo con Mazón tras las autonómicas de 2023 y los presupuestos postdana de la Generalitat, que ya incluyeron las exigencias de los de Santiago Abascal en materia de políticas ecológicas y de inmigración.

Tras ser designado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como candidato a suceder a Carlos Mazón, Pérez Llorca aseguró que priorizará "las necesidades de los valencianos" en las negociaciones para convertirse en 'president'.