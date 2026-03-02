Pérez Llorca traslada el "apoyo" del Consell a la industria del calzado "ante los nuevos retos del mercado"

Pérez Llorca garantiza el "apoyo" del Consell a la industria del calzado "ante los nuevos retos del mercado" - GVA

ALICANTE, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha trasladado el "apoyo" del Consell a la industria del calzado de la Comunitat Valenciana para "reforzar su liderazgo ante los nuevos retos del mercado" y ha remarcado el "compromiso" del ejecutivo autonómico de "escuchar, ayudar y acompañar a los sectores productivos y a la industria" del territorio.

Así lo ha señalado tras presidir la firma de un protocolo de intenciones entre la Generalitat, el Ayuntamiento de Elche (Alicante), la Universidad Miguel Hernández (UMH); el Instituto Tecnológico del Calzado (Inescop), la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal) y la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado (AEC) para la puesta en marcha del proyecto Learning Factory-Escuela Municipal del Calzado (LF-EMC) en la localidad ilicitana.

El objetivo es "impulsar un 'hub' de referencia" en la formación práctica y la innovación tecnológica en esta industria y sus auxiliares "que refuerce su competitividad". El acto ha contado con la participación de la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano; el alcalde de Elche, Pablo Ruz, y representantes de los organismos implicados en la iniciativa, ha informado la administración autonómica en un comunicado.

Durante su intervención, el jefe del ejecutivo valenciano ha puesto en valor la industria del calzado de la Comunitat Valenciana, de la que ha destacado su "profesionalidad e importancia", ya que "el 51 por ciento de la industria del calzado en España se encuentra en nuestra tierra".

Al respecto, ha incidido en el "apoyo" del Consell a este sector productivo con iniciativas como la Mesa Técnica de Internacionalización del Calzado, con sede en Elche; el "fomento" de la participación en misiones comerciales europeas, "dando soporte institucional ante los desafíos regulatorios", y el "refuerzo del diálogo" con la industria "para que mantenga su liderazgo".

LEARNING FACTORY-ESCUELA MUNICIPAL DEL CALZADO

La LF-EMC se ubicará en el polígono de Carrús de Elche en un edificio de titularidad de la Generalitat que está cedido a Inescop. El jefe del Consell ha aseverado que este espacio es una "apuesta estratégica" de la Generalitat "donde se conjugan tradición e innovación" y donde las nuevas generaciones podrán formarse en esta industria "para aportar todo su talento".

"Hoy firmamos un documento muy importante", ha enfatizado Pérez Llorca, "porque va a suponer un antes y un después en la formación en el sector del calzado", al que se ha referido como "una seña de identidad".

Asimismo, ha defendido una administración pública "que esté a la par de los cambios sociales que se produzcan" y ha agradecido a todas las entidades colaboradoras su "implicación" en este proyecto.

Al respecto, ha ratificado su "compromiso" con "una formación dual donde exista mucha práctica, que es uno de los aspectos que más se requieren en estos momentos", además de aludir a un "'modus operandi' que ya tenemos en la Generalitat en todas aquellas industrias y apuestas que se están dando en nuestra tierra".

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Finalmente, ha defendido la colaboración público-privada porque, a su juicio, "es la mejor forma de ayudar al empresariado" de esta tierra y "de avanzar". "Y esta comunidad autónoma con estabilidad, con menos burocracia, con menos carga administrativa y menos impuestos, camina y avanza para mejorar la calidad de todos los valencianos y las valencianas", ha concluido.

La LF-EMC abordará programas formativos en cuatro áreas, como la industria 4.0, la sostenibilidad, el diseño de valor añadido a través de la integración de I+D+i y la digitalización, la comercialización y la internacionalización. Además, el centro recreará una fábrica de calzado para que la formación del alumnado sea práctica y visual.

La oferta formativa estará dirigida a empresas de la industria del calzado y sus componentes, institutos y centros de formación, universidades, estudiantes de formación profesional y universidades, trabajadores o desempleados y emprendedores en este sector, entre otros.

El centro contará con tres órganos: el Consejo de Dirección, conformado por seis personas (tres designadas por las Conselleria de Innovación y otras tres por el Ayuntamiento de Elche); el Consejo Asesor, que estará compuesto por representantes de Avecal, Inescop, UMH y AEC, mientras que la entidad gestora correrá a cargo de la Fundación Universitas Miguel Hernández de la Comunitat Valenciana (FUMH).