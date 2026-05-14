Pérez Llorca ve avances en la negociación con sindicatos educativos y pide priorizar a los estudiantes

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en una foto de archivo - Rober Solsona - Europa Press

BARCELONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado que la negociación con sindicatos educativos está avanzando tras la reunión de este jueves, y ha pedido dar "mucha prioridad" a los estudiantes, sobre todo a los que se examinarán para entrar en la universidad.

En declaraciones a periodistas antes del acto 'afterwork' organizado por 'El Periódico de Catalunya' este jueves en la Casa Cupra de Barcelona, Llorca ha subrayado que la reunión "sí que ha tenido cosas positivas".

"Se ha hablado, han estado mucho tiempo reunidos, cada uno da su opinión al respecto cuando cree que se puede mejorar la educación y, en esta línea, es necesario que sigan trabajando", ha sostenido.

El presidente ha instado solucionar "las cosas cuanto antes porque también hay mucho padre muy preocupado de que sus hijos tengan que estar siempre en el patio y no puedan entrar a clase".

Los sindicatos docentes que han convocado la huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria valenciana han advertido de que el entendimiento con la Conselleria de Educación aún está lejos, ya que el preacuerdo que ha llevado la administración a la reunión no ha recogido sus reivindicaciones "ni al 50%".