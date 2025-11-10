Pérez Llorca ve "difícil" que pueda aportar "mucha cosa" en su declaración como testigo ante la jueza de la dana

El síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, en la Junta de Síndics este lunes - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts y secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha considerado "difícil" que pueda aportar "mucha cosa" en su declaración como testigo la próxima semana ante la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana, aunque ha asegurado que pese a ello acudirá con la "predisposición de ayudar y colaborar" en el procedimiento judicial.

De este modo lo ha manifestado este lunes en rueda de prensa tras la junta de síndics, preguntado por su declaración como testigo prevista para el próximo 21 de noviembre. Junto a Pérez Llorca, la magistrada de Catarroja que instruye la causa penal de la dana también ha acordado citar al núcleo del 'president' de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, en el área de Presidencia; y al dueño de El Ventorro, el restaurante en el que comió el 29 de octubre el exjefe del Consell con la periodista Maribel Vilaplana.

En el caso del síndic del PP, la citación obedece a las llamadas que realizó el día de la dana la entonces titular de Justicia e Interior, Salomé Pradas, encargada de las emergencias e investigada en la causa.

El portavoz 'popular' ha afirmado que debe pensar que ha sido "una casualidad" que la jueza le cite ahora como testigo, en un momento en que su nombre suena como posible sucesor de Carlos Mazón al frente de la Generalitat. "He de pensar que ha sido una casualidad, lo entiendo así", ha esgrimido.

Dicho esto, ha señalado que acudirá con la "predisposición de ayudar y colaborar" en el procedimiento judicial, pero ha advertido de que su conversación con la exconsellera Salomé Pradas --investigada en la causa-- fue "de segundos, muy limitada", por lo que ve "difícil" que pueda "aportar mucha cosa". No obstante, ha indicado que acudir ante la jueza es "una obligación" que tiene "como ciudadano" para "intentar aportar la información" que tiene, aunque "no es mucha".

DICE QUE HABLÓ "POCO" CON PRADAS

"Como han visto en las publicaciones, hablé poco, pero esa información la trasladaré a la jueza", ha avanzado, pero ha argumentado que, "por respeto" a la magistrada, "primero" testificará y luego ya se "comunicará" el contenido de su declaración.

Además, preguntado por si ha mantenido alguna conversación con Carlos Mazón sobre esta comparecencia, ha asegurado que "no", aunque ha precisado que sí que ha contactado con él durante esta semana pasada "primero, para saber cómo estaba y, segundo, para trasladarle algunas inquietudes en temas del partido y de la situación que se está dando" tras su dimisión como jefe del Consell.