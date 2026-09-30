Pérez Llorca ve un Gobierno central "a la deriva, más centrado en resistir que en gobernar"

El 'president' Juanfran Pérez Llorca en imagen de archivo. - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que ve un Gobierno central "a la deriva", que "no resuelve problemas" y ha puesto como ejemplo la cuestión de la vivienda, que "parece que todos somos culpables y llevan ocho años gobernando, como la crisis de Ceuta". "Yo creo que estamos asistiendo ya al final de un gobierno que está más centrado en resistir que en gobernar".

Así lo ha manifestado el jefe del Consell, que este miércoles ha visitado en Chiva (Valencia) las actuaciones de renaturalización de cauces y eliminación de cañas a preguntas de los medios sobre su opinión por que la administración central esté "cambiando el reglamento de aguas".

"Mire, es que para hablar del tema de aguas del Gobierno de España estaría aquí todo el día hablándole de cómo han gestionado el tema de los trasvases, que saben que aquí necesitamos agua en partes de la Comunitat, y se inventan normas sin ningún rigor científico para que no tengamos agua, especialmente en el sur de la provincia de Alicante; o cómo intentan siempre adoptar o aprobar medidas que ellos anuncian que luego pagan las administraciones autonómicas", ha apuntado.

En todo caso, "y sin ánimo de crispar", porque no es su "estilo ni forma de ser", ha dicho, "estamos viendo los últimos meses un Gobierno de España que va un poco a la deriva, que no resuelve problemas".

"Fíjese con el problema de la vivienda también, que parece que todos somos culpables y llevan ocho años gobernando, como la crisis de Ceuta. Yo creo que estamos asistiendo ya al final de un gobierno que está más centrado en resistir que en gobernar, ha zanjado.