Pérez (Podem) pide "convertir la fuerza de la sociedad valenciana en una opción" para desalojar al PP de la Generalitat

La coordinadora de Podemos en la Comunitat Valenciana, María Teresa Pérez. - PODEM

VALÈNCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Podemos en la Comunitat Valenciana, María Teresa Pérez, ha defendido, ante el inicio del nuevo curso, la necesidad de "convertir toda la fuerza de la sociedad valenciana en una opción política capaz de recuperar nuestra comunidad".

Durante su intervención de inicio de curso ante el Consejo Ciudadano Autonómico, Pérez ha asegurado que este es un curso "determinante", ha advertido de la "creciente distancia entre los problemas de la mayoría social y las prioridades de los gobiernos", señalando especialmente el acceso a la vivienda, el deterioro de los servicios públicos y el incremento de los precios como algunos de los principales problemas que afronta la ciudadanía.

Pérez ha situado la vivienda como una de las principales prioridades políticas y ha cuestionado las medidas impulsadas por el Gobierno central: "La gran medida de este Gobierno es crear una web para poner 600 viviendas en alquiler asequible, que son claramente insuficientes y que ni siquiera están en las zonas más tensionadas".

Frente a ello, ha defendido una intervención "decidida" del mercado inmobiliario, con regulación de los precios y medidas para limitar la presión de la compra de vivienda por parte de no residentes en las zonas más tensionadas.

La dirigente de Podem ha puesto el foco en la situación de Alicante y ha advertido del impacto que tiene la compra de viviendas por parte de inversores y compradores no residentes sobre el acceso a la vivienda de la población de la provincia. Según ha señalado, el alquiler en la Comunitat Valenciana continúa alcanzando máximos mientras los salarios no evolucionan al mismo ritmo. "El alquiler sigue subiendo pero los salarios no. Algo no cuadra", ha afirmado.

MOVILIZACIÓN EDUCATIVA

Pérez ha mostrado su apoyo a las movilizaciones convocadas por la comunidad educativa valenciana para este sábado 12 de septiembre en las tres provincias.

La responsable autonómica de la formación 'morada' ha destacado las reivindicaciones del profesorado en materia de ratios, plantillas, inclusión educativa, infraestructuras y Formación Profesional, y ha reclamado al Consell que atienda las demandas planteadas durante los últimos meses de negociación. "Queremos que nuestros niños reciban una educación de calidad, con profesores con buenas condiciones laborales para poder darles una buena atención", ha defendido.

Pérez ha dirigido también buena parte de su intervención al Consell de Juanfran Pérez Llorca, al que ha acusado de continuar y profundizar las políticas del anterior ejecutivo de Carlos Mazón. "Empezamos un curso escolar, dos años después de la dana con niños estudiando en barracones y con la comunidad educativa organizada en las calles denunciando las condiciones de nuestro sistema público, pero él ha conformado el gobierno más caro de la historia valenciana. Tiene 39 altos cargos y 21 asesores más que Mazón", ha denunciado.

Además, Pérez ha criticado asimismo las políticas fiscales del Consell y las medidas dirigidas al sector inmobiliario, que, a su juicio, favorecen a las rentas más altas y a las grandes constructoras frente a las necesidades de la mayoría social. "¿Para hacer qué? Gobernar para los suyos", ha resumido.

En el marco del nuevo curso político, María Teresa Pérez ha anunciado formalmente su candidatura a las primarias de Podemos para liderar la construcción de una "alternativa política de izquierdas capaz de volver a desalojar al PP de la Generalitat". A su parecer, esta alternativa debe construirse desde el entendimiento con aquellas fuerzas políticas que compartan el objetivo de recuperar el Gobierno valenciano para las políticas progresistas.

"Este pueblo sabe plantar cara: ante la gestión criminal de la dana, defendiendo la educación y la sanidad públicas, protegiendo nuestro territorio y combatiendo el odio y el fascismo. Ahora necesitamos convertir toda esa fuerza en una opción política capaz de recuperar nuestra comunidad", ha señalado.

En ese sentido, Podemos ha convocado para el sábado 3 de octubre un encuentro abierto en el espacio de La Rambleta para debatir sobre los principales conflictos sociales y políticos de la Comunitat y compartir el trabajo con los colectivos y movimientos sociales. "Ahí nos van a encontrar siempre, en las calles, junto a la sociedad civil organizada, luchando por ampliar y conquistar derechos", ha aseverado.

FALTA DE TRANSPARENCIA EN CEUTA

En otro orden de cosas, ha reprochado también al Gobierno central su "falta de capacidad" para impulsar medidas de transformación y ha advertido que "cuando el Estado no es transparente, no dice la verdad y deja de dar respuestas a la ciudadanía, la ultraderecha aprovecha el vacío para señalar al más débil".

En este sentido, Pérez ha cuestionado la gestión de la crisis migratoria y ha reclamado al Ejecutivo que abandone una política basada en la externalización del control fronterizo. "España debe recuperar su soberanía", ha defendido, al tiempo que ha reclamado vías seguras para migrar, una revisión de las relaciones con los países vecinos y una mayor diversificación de la política exterior española en el Magreb.

Por último, ha señalado asimismo que la situación de Ceuta demuestra los límites de una estrategia basada durante décadas en trasladar el control migratorio a terceros países y ha defendido que la protección de la seguridad y los servicios públicos debe ser compatible con la defensa de los derechos humanos.