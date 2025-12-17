Pérez (Podem): "Sánchez se equivoca lavando la cara al nuevo gobierno de PP y Vox en su reunión con Pérez Llorca"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca (d), en el Palacio de La Moncloa. - Alberto Ortega - Europa Press

La coordinadora autonómica de Podem, María Teresa Pérez, ha considerado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se equivoca lavando la cara al nuevo gobierno de PP y Vox" en la reunión que ha mantenido este miércoles en Moncloa con el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

"Sánchez se equivoca haciéndole el juego a un PP que pretende hacernos creer que Pérez Llorca es un perfil conciliador que representa un borrón y cuenta nueva, cuando en realidad ha nombrado a un Consell continuista con la gestión de (Carlos) Mazón y todavía más entregado a Vox. El presidente debería denunciar la deriva ultra de la Generalitat y dar una batalla política para recuperar el País Valencià pero no confía en el liderazgo de Diana Morant", ha sentenciado la representante de Podemos en un comunicado.

En este sentido, Pérez recuerda que Pérez Llorca "fue el portavoz del grupo popular en Les Corts Valencianes y ejerció como principal defensor parlamentario de Carlos Mazón durante el año posterior a la crisis de la dana".

"Además, --ha continuado-- es secretario general del PP autonómico y quien ha permitido que Mazón continúe de diputado aforado para eludir la justicia y le ha aumentado el sueldo a Mazón otorgándole la portavocía de una comisión que no se reúne. Pérez Llorca fue también el encargado de negociar con Vox todos los acuerdos debido a su buena relación con los ultraderechistas".

Respecto al contenido de la reunión entre ambos presidentes, María Teresa Pérez señala que, "aunque estamos todos de acuerdo en que existe una infrafinanciación injusta de la Comunitat Valenciana y coincidimos en que es necesaria una reforma del sistema, la diferencia está en cómo abordarla".

Así, los 'morados' explican que, desde su punto de vista, "cualquier debate de reforma del sistema de financiación debe empezar por una reforma fiscal que haga que paguen los que más tienen para poder recaudar más e invertir en los servicios públicos, y esto es algo que va en la línea contraria a la que el PP propone".