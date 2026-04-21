La Pèrgola anuncia programación de otoño con Nacho Vegas, Sex Museum, Quique González y Joe Crepúsculo

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VALÈNCIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Els Concerts de La Pèrgola, el ciclo musical en La Marina de València, ha anunciado su programación para los meses de otoño con cinco citas: Nacho Vegas junto a Ela Vin (14 de noviembre), Sex Museum con Los Bengala (21 de noviembre), Quique González acompañado por Xema Mendizabal (28 de noviembre) y Joe Crepúsculo con Second DJ's (19 de diciembre).

Como cierre, el 26 de diciembre se celebrará una nueva edición de Vibra Mahou Day, con artistas que se anunciarán en breve, según ha informado la organización en un comunicado.

Lejos de buscar grandes concentraciones puntuales, la programación de La Pèrgola, impulsada por un grupo de promotores valencianos, "continúa apostando por un modelo sostenido en el tiempo, donde cada concierto forma parte de un relato más amplio y coherente".

Antes de esa nueva etapa, el ciclo mantiene su actividad durante los meses de abril y mayo con una serie de conciertos ya anunciados que completan la programación de la primera mitad de 2026. El calendario incluye el homenaje al 45 aniversario de R.E.M. con Óscar Briz&Planet 8 + DJ (25 de abril), seguido por Camellos y Cien Galgos (2 de mayo), Los Estanques y El Canijo de Jerez (9 de mayo), Wau y Los Arrrghs!!! junto a Tumba Swing (16 de mayo), Rupatrupa e Intraperlo (23 de mayo) y Viva Belgrado con Bestia Bebé (30 de mayo).

La programación "vuelve a poner en diálogo géneros, generaciones y públicos, manteniendo el equilibrio entre nombres consolidados, propuestas emergentes y escena local" y colaborando con proyectos de referencia como el festival Love to Rock, Traca, La Prèvia, Discos Oldies, Festival Muv!, Sala 16 Toneladas, Festival Surforama y Karrots.

Desde su regreso en noviembre de 2025, cerca de 15.000 personas han pasado por La Pèrgola. En estos meses, el ciclo ha reunido sobre su escenario a artistas y bandas como Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Repion, Diamante Negro, Aurora &The Betrayers, Sandra Monfort, Esther, Al Dual, Los Coronas, Pony Bravo o Johnny B. Zero.

Más allá de los nombres, según la organización, "el éxito del ciclo reside en su capacidad para generar una experiencia reconocible y compartida, donde el público no solo asiste a un concierto, sino que participa de un contexto". Esta iniciativa cuenta con el apoyo de Vibra Mahou -la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas-, además de Vivaticket, Coca-Cola, el Ayuntamiento de València y València Music City.

Els Concerts de La Pèrgola han definido un "modelo singular" dentro de la oferta cultural de València: conciertos en horario matinal, en un espacio abierto y patrimonial, que combinan música en directo con una experiencia social vinculada al entorno, lo que atrae a públicos diversos, amplía las formas de consumo cultural y ofrece "una alternativa que se integra de manera natural en la vida de la

ciudad".