Periscopio València reunirá a profesionales del sector para situar la música como "motor cultural y económico" - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palau de la Música acogerá los próximos días 25 y 26 de noviembre Periscopio València, un encuentro de profesionales que pondrá en común experiencias para situar la música como "motor cultural social y económico".

El certamen está financiación por el Ayuntamiento de València cuya la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde hoy a una subvención de 45.000 euros a la fundación que organiza esta cita.

Según este acuerdo, el Ayuntamiento se suma al proyecto de la Fundación Contemporánea que persigue la profesionalización del sector cultural, con encuentros culturales organizados en diferentes territorios, ha informado el consistorio en un comunicado.

València acogió por primera vez estas jornadas en 2022 y desde entonces se ha convertido en una de las sedes de este encuentro que en cada edición pone el acento en un tema. La última edición se centró la perspectiva de la cultura como refugio climático. En esta nueva cita, Periscopio València aborda la estrategia de València Music City 2025-2030, estrategia municipal que busca situar a la música como motor cultural, social y económico de la ciudad.

En este sentido, profundizará en las cinco líneas estratégicas de esta iniciativa: el impulso de la música en vivo y la descentralización de la programación; la profesionalización del sector a través de la formación, la digitalización y la innovación; el impulso de la educación, la práctica musical y la participación ciudadana.

Además del posicionamiento de València como destino de turismo musical y proyección internacional y por último, la gobernanza del sistema mediante una estructura de coordinación público-privada que garantice la implementación de estas acciones.